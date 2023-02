Harvey Weinstein, o antigo magnata de Hollywood já a cumprir uma pena de 23 anos de prisão em Nova Iorque, foi condenado na quinta-feira em Los Angeles a mais 16 anos de prisão por acusações de violação e agressão sexual.

Antes da sentença, Weinstein falou em tribunal e continuou a negar qualquer ato ilícito, chamando ao caso uma "armadilha".

"Mantenho que estou inocente. Nunca violei ou agredi sexualmente a Jane Doe 1. Nunca conheci esta mulher, e o facto é que ela não me conhece. Isto é sobre dinheiro", disse ele.

"Por favor, não me condenem a prisão perpétua", acrescentou. "Eu não o mereço".

Os advogados pediram ao juiz uma sentença concorrente à sua contínua sentença de 23 anos, dizendo que era um homem de 70 anos de idade em mau estado de saúde.

Jane Doe 1, a modelo e actriz cujo testemunho constituiu o cerne das condenações, também contou ao juiz como a agressão a tinha mudado.

"Antes dessa noite eu era uma mulher muito feliz e confiante. Valorizei-me a mim própria e a relação que tinha com Deus. Estava entusiasmada com o meu futuro", disse ela. "Tudo mudou depois de a arguida me ter brutalmente agredido.

"Pensei que tinha feito algo de errado porque ele me escolheu naquela noite". Pensei que tinha feito algo de errado para que ele me fizesse isso. Logo me tornei invisível para mim próprio e para o mundo. Perdi a minha identidade. Fiquei com o coração partido, vazio e sozinho".

Weinstein, 70 anos, foi condenado em dezembro sob acusação de violação, penetração sexual por um objecto estranho e cópula oral forçada depois de Jane Doe 1 ter testemunhado que a agrediu num quarto de hotel de Beverly Hills em Fevereiro de 2013.

Weinstein foi também absolvido de uma acusação, e o júri não pôde chegar a uma decisão unânime sobre três outras acusações, incluindo uma relacionada com Jennifer Siebel Newsom, uma cineasta e a esposa do governador da Califórnia Gavin Newsom. Quatro acusações relacionadas com uma mulher não nomeada que não testemunhou também foram retiradas durante o julgamento.

A sentença foi a segunda para Weinstein em acusações de agressão sexual desde que a reportagem do The New York Times e da The New Yorker em 2017 revelou o seu alegado historial de abuso sexual, assédio e acordos secretos, uma vez que usou a sua influência como corretor do poder de Hollywood para se aproveitar de mulheres jovens.

Na altura, Weinstein era um dos homens mais poderosos de Hollywood e ajudou a produzir filmes como "Pulp Fiction", "Clerks" e "Shakespeare in Love". As revelações levaram a uma onda de mulheres falando publicamente sobre a omnipresença do abuso e assédio sexual no que ficou conhecido como o movimento #MeToo.

O produtor de filmes está a cumprir uma pena de prisão de 23 anos emitida em Nova Iorque em 2020, depois de ter sido considerado culpado de acto sexual criminoso de primeiro grau e de violação de terceiro grau. Ele recorreu da condenação.