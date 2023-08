"Todos os proprietários de barcos estão a ser chamados a resgatar pessoas. É apocalíptico". Incêndios na ilha de Maui obrigam habitantes e turistas a fugir para o mar

Vários incêndios estão a afetar a ilha de Maui, a segunda maior do Estado norte-americano do Havai, desde o início desta semana.

Impulsionadas pelos fortes ventos que se fazem sentir, as chamas já destruíram as infraestruturas de comunicação dos serviços de emergência. Cerca de 13 mil pessoas estão também sem eletricidade, reportou a empresa Hawaiian Electric, citada pelo jornal The Guardian.

“O 911 [equivalente ao 112] está em baixo. A rede de telemóvel está em baixo. Os serviços de comunicação estão em baixo” disse à CNN Internacional Sylvia Luke, vice-governadora do Havai. “A nossa infraestrutura hospitalar em Maui está sobrecarregada de pessoas com queimaduras e doentes com a inalação de fumos”, concluiu.

A situação em algumas zonas é tão grave que habitantes e turistas estão a procurar refúgio nas águas do Oceano Pacífico. Na madrugada desta quarta-feira, a Guarda Costeira do Havai anunciou no X (ex-Twitter) o resgate de 12 pessoas na costa ao largo da cidade de Lahaina, no oeste da ilha.

A @USCG 45-foot Response Boat Medium crew from Station Maui has successfully rescued 12 individuals from the waters off Lahaina. The USCG continues the joint response with federal and state partners while the USCG Cutter Kimball is en route to Maui to enhance efforts. — USCG Hawaii Pacific (@USCGHawaiiPac) August 9, 2023

Clint Hansen, promotor imobiliário em Maui, captou com um drone imagens das chamas a norte da cidade de Kihei, na parte central da ilha.

“Lahaina está devastada. As pessoas estão a entrar no oceano para escapar ao fogo, e depois são resgatadas pela Guarda Costeira. Todos os proprietários de barcos estão a ser chamados a resgatar pessoas. É apocalíptico”, disse Hansen à CNN Internacional.

De momento, face à imprevisibilidade das condições atmosféricas, bem como da orografia do terreno, não é certo o rumo que os incêndios podem tomar. “O incêndio pode estar a uma milha [1,6 quilómetros] ou mais da sua casa, mas, num minuto ou dois, pode já estar ao pé dela. Os materiais incandescentes que andam pelo ar podem espoletar ignições longe do incêndio principal”, avisou o comandante adjunto dos bombeiros do condado de Maui, Jeff Giesea.

Para esta situação muito contribui a passagem do furacão Dora, neste momento de categoria 4, perto do arquipélago. Jeff Powell, meteorologista residente na capital do Estado, Honolulu, explicou ao The Guardian que estes incêndios são uma “consequência periférica” do furacão.

“Em parte é por causa do furacão Dora, mas não é um resultado direto”, disse. “O Havai está ensanduichado entre uma zona de altas pressões, a norte, e uma zona de baixas pressões, a sul. O tempo seco e as rajadas de vento criam uma situação perigosa, uma vez que os incêndios podem rapidamente ficar fora de controlo.”