"Fui o último a sair da doca quando a tempestade de fogo atravessou as figueiras-de-bengala e levou tudo com ela". Havai teme número de mortos "muito superior a 36"

Os incêndios florestais que estão a devastar o Havai espalharam-se rapidamente pelas áreas povoadas de Lahaina onde vivem mais de 13.000 pessoas. Segundo a Reuters, a violência das chamas fez com que alguns dos habitantes se vissem obrigados a saltar para o Oceano Pacífico para escapar ao fumo e ao fogo, o que obrigou a Guarda Costeira dos Estados Unidos a resgatá-las do mar.

Segundo um comunicado de imprensa do condado de Maui, houve ainda quem corresse para conseguir fugir da região enquanto as nuvens de fumo se espalhavam.

"Fui o último a sair da doca quando a tempestade de fogo atravessou as figueiras-de-bengala e levou tudo com ela. Corri e ajudei toda a gente que pude pelo caminho", afirmou Dustin Johnson, que estava no porto de Lahaina a trabalhar para uma empresa de barcos de passeio quando o fogo começou.

Depois de sair de Lahaina, Johnson conseguiu chegar em segurança ao aeroporto de Kahului, que fica a cerca de 25 minutos de carro da cidade, apesar das 16 estradas cortadas.

Já Dustin Kaleiopu, residente em Maui, contou que a família teve apenas alguns minutos para sair e perdeu duas casas de várias gerações para as chamas.

"Posso dizer que em Lahaina tudo desapareceu. Todas as pessoas que conheço e amo, todas as pessoas com quem me relaciono, com quem comunico, os meus colegas, amigos, família - somos todos sem-abrigo", revelou à CNN, acrescentando que ele e o avô só encontraram o irmão e a mãe depois de chegarem ao outro lado da ilha. "Foi nessa altura que soubemos que a nossa casa tinha desaparecido. A casa da minha mãe tinha desaparecido. A casa do meu irmão tinha desaparecido. Tudo foi incendiado."

Kaleiopu revelou ainda que ainda não conseguiu contactar muitos dos familiares que viviam na mesma zona, como a avó. "Tenho família alargada, a minha avó, o meu tio, os meus amigos, familiares que estamos a procurar. Desapareceram tantas pessoas. Devo dizer que é um facto não declarado que o número de mortos é muito superior a 36. E esperamos que não se confirme, como eu disse, um número muito superior a esse. Mas é um evento com vítimas em massa."

Vários vídeos mostram bairros e empresas arrasados e veículos queimados em todo o lado ocidental da ilha, uma vez que os incêndios florestais cortaram a maior parte das estradas de Lahaina, o maior destino turístico de Maui e onde se situam vários grandes hotéis. A maior preocupação agora são as pessoas que podem ter ficado presas nos carros enquanto tentavam fugir às chamas.

Mais de 11 mil pessoas foram retiradas de Maiu, de acordo com Ed Sniffen, do departamento de Transportes do Havai. Segundo a mesma fonte, o aeroporto estava a funcionar normalmente e as companhias aéreas estavam a baixar preços e a oferecer descontos para tirar pessoas da ilha.

A governadora-tenente do Havai Sylvia Luke considerou que "o caminho para a recuperação será longo". O incêndio na ilha de Maui, no Havai, já causou pelo menos 36 mortos e 14 pessoas foram resgatadas das águas ao largo de Lahaiana.