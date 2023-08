Cerca de 850 pessoas continuam desaparecidas após os incêndios no Havai. FBI fez lista "minuciosa"

É considerado o incêndio mais mortífero dos EUA em mais de um século e o número de vítimas mortais já será superior às 115 (últimos dados oficiais divulgados na segunda-feira à noite). Com apenas 27 dos mortos identificados e 11 famílias notificadas, duas semanas depois dos incêndios, as autoridades temem que o número aumente à medida que tentam localizar as famílias das vítimas. De acordo com o último balanço, há pelo menos 850 pessoas desaparecidas.

De acordo com o jornal Washington Post, que cita as autoridades locais, 85% da área afetada pelos fogos já foi passada a pente fino pelas forças de segurança até domingo. A cidade histórica de Lahaina ficou completamente destruída.

O presidente da Câmara do Condado de Maui, Richard Bissen, divulgou um vídeo no Facebook onde revela que cerca de 850 pessoas continuam desaparecidas depois dos fogos. O número foi conseguido depois das listas de nomes fornecidas por amigos e familiares às agências locais e federais terem sido "combinadas e filtradas" pelo FBI num "processo minucioso e demorado".

"Este é o primeiro de muitos relatórios diários", garantiu Bissen, não revelando, no entanto, quantos das 850 pessoas desaparecidas são turistas e residentes.

O autarca congratula-se, no entanto, que os números tenham diminuído face aos 2.000 que eram apresentados na semana passada.

"Estamos simultaneamente tristes e aliviados com estes números, uma vez que continuamos o processo de recuperação", afirmou, acrescentando: "As nossas vidas mudaram para sempre, e as coisas não serão as mesmas. O que será igual é a forma como cuidamos uns dos outros enquanto sofremos e passamos por isso juntos."

Bissen pediu ainda a quem procura familiares e amigos que continuem a acrescentar os seus nomes quer à lista do condado quer à lista mantida pela página de Facebook Maui Fires People Finder.

Outro dos pedidos é para que os familiares das pessoas desaparecidas forneçam amostras de ADN para ajudar no processo de identificação no centro de assistência às famílias instalado no Hyatt Regency, na praia de Ka'anapali.

Na segunda-feira, o presidente dos EUA visitou a ilha da Maui acompanhado pela mulher. Joe e Jill Biden chegaram pouco antes do meio-dia para uma visita aérea e ao local onde antes se encontrava a comunidade de Lahaina.