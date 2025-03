Embarcação de alta velocidade encalha em banco de areia. Suspeitos conseguiram soltar a lancha e fugir à Polícia Marítima pelo Tejo

Uma embarcação de alta velocidade suspeita de pertencer a narcotraficantes ficou presa num banco de areia no Tejo, ao largo de Santa Iria da Azoia, em Loures, sabe a TVI, do mesmo grupo da CNN Portugal.

O alerta foi recebido cerca das 07:00 desta quarta-feira, através de um popular que alertou a Polícia Marítima.

De acordo com testemunhas no local, os suspeitos tiveram tempo de soltar a mesma do banco e encetar fuga pelo rio Tejo antes da chegada das autoridades, que segundo populares demoraram cerca de uma hora a chegar ao local.

Os elementos da Polícia Marítima ainda avistaram a embarcação e tentaram fazer abordagem mas os suspeitos conseguiram fugir. Foi iniciada uma perseguição até ao final da barra, mas uma vez que a lancha dos suspeitos era mais potente conseguiu escapar.

A bordo seguiam quatro indivíduos e o método de fuga do grupo aponta para ligações a operações ilícitas, apurou ainda a TVI.

O rio Tejo tem sido utilizado por grupos criminosos com ligações ao narcotráfico e a maioria das embarcações servem para o tráfico de haxixe. Este tipo de lanchas são utilizadas em grande parte para o transporte de drogas devido à sua capacidade de alta velocidade e manobralidade na água.

No caso do Tejo, tem havido nos últimos anos capturas de lanchas que transportam combustível e servem de apoio logístico a outras embarcações que precisam de fazer percursos mais longos, como por exemplo para Marrocos ou Espanha.