Como Heidi Klum se tornou a rainha indiscutível do Halloween: estas fotos mostram-no ao longo dos anos

Há mais de duas décadas que Heidi Klum tem vindo a oferecer "doces ou travessuras" e trajes sempre estranhos para manter o seu título de rainha das celebridades nos disfarces de Halloween, chegando à sua festa anual em macas, naves espaciais, camiões de risco biológico e nuvens de fumo.

E isso antes mesmo de chegarmos aos looks em si.

Quando a modelo alemã se mudou para os Estados Unidos em 1993, "apaixonou-se imediatamente pelo Halloween e pelo seu carácter assustador", disse Klum ao The Hollywood Reporter em 2018. "Tudo o que faltava era uma festa fantástica. Parecia uma verdadeira oportunidade para mim".

Nos anos que se seguiram, Klum passou centenas de horas e, provavelmente, gastou centenas de milhares de euros em cabelo, maquilhagem e próteses para preparar as suas festividades repletas de estrelas, dedicando-se ao seu objetivo de fazer no Halloween o que ninguém se atreveu a fazer antes.

"Tenho noites sem dormir por causa do Halloween; não faz ideia", disse Klum à revista People no início deste mês. "Não posso ensaiar isto; é só no dia. Tenho sempre esperança que resulte".

A reflexão sobre qual será o seu próximo fato começa frequentemente no dia a seguir ao Halloween, disse ela à THR, devido ao entusiasmo e à necessidade de tempo suficiente para construir fatos tão elaborados.

Ainda não vimos o que Klum tem na manga para esta época assustadora, embora ela tenha dito ao Entertainment Tonight que "vai ser muito colorido e super grande". Por agora, então, aqui estão alguns dos seus looks de Halloween mais icónicos de anos passados - de 2022 até ao início da década.

2022: a minhoca

Taylor Hill/Getty Images North

No último Halloween, Klum enroulou-se e contorceu-se na sua festa anual como uma minhoca muito realista, com apenas os olhos a espreitarem através do fato de minhoca escultural. (Mais tarde, vestiu um body transparente e deslumbrante para a festa - para não se limitar a fazer de minhoca na pista de dança - mas deixou a prótese facial).

O marido de Klum, Tom Kaulitz, acompanhou-a na passadeira vermelha vestido de pescador com um toque macabro - um globo ocular prostético pendurado na sua órbita.

2019: o zombie do enxerto de pele

Noam Galai/Getty Images

Talvez um dos fatos mais arrepiantes de Klum, o seu visual de 2019 mostrou-a vestida com um body da cabeça aos pés que se assemelhava a um corpo em decomposição - com cicatrizes e vísceras, esfolado em partes e com um cérebro exposto - aparentemente trazido à vida por cabos e outros pedaços cirúrgicos.

Klum e Kaulitz - um astronauta zombificado, naturalmente - chegaram juntos num camião de risco biológico.

2018: o ogre

Evan Agostini/Invisão/AP

Em 2018, Klum e Kaulitz vestiram-se como estrelas de filmes de animação Fiona e Shrek, respetivamente, em trajes tão realistas que era como se tivessem saído de um carro alegórico de desfile de personagens no Universal Studios.

2017: o lobisomem de "Thriller

Mike Coppola/Getty Images

Em 2017, Klum prestou homenagem ao videoclip "Thriller" de Michael Jackson, recriando o aspeto de lobisomem em que Jackson se transformou na cena de abertura do filme dentro de um filme. Além de copiar meticulosamente as roupas que Jackson usou no vídeo, o fato também incorporava próteses, pelo que a cara de lobisomem de Klum se movia com as suas próprias feições. (A comitiva de zombies de Klum, também na foto acima, fazia referência ao segundo tropo de filme de terror referido em "Thriller").

2016: os clones

Michael Stewart/FilmMagic/Getty Images

Tecnicamente, este não era um disfarce "sobre" Klum, porque ela foi à festa vestida como ela própria. No entanto, a sua reviravolta no Halloween veio com a sua mais-uma - ou mais-cinco, melhor dizendo: um grupo de modelos que ela recrutou para aparecerem como clones, usando próteses extremamente precisas e fatos idênticos.

2015: a bomba dos desenhos animados

Mike Coppola/Getty Images

O Dia das Bruxas é muitas vezes sinónimo de "sexy" e, em 2015, Klum vestiu a pele de um dos símbolos sexuais mais emblemáticos de Hollywood, Jessica Rabbit - um fato simultaneamente realista e, ao mesmo tempo, tão caraterístico dos desenhos animados. As duas horas de remoção do fato no final da noite - que lhe custou um pouco da sua própria pele - exigiram uma substância semelhante a um removedor de verniz e um cinzel, disse Klum à revista People.

2014: a borboleta

Ilya S. Savenok/Getty Images

Como anjo de longa data da Victoria's Secret, Klum passou anos a usar asas no desfile anual da marca de lingerie, mas nunca umas como estas. Para a sua festa de 2014, Klum transformou-se numa borboleta - com asas pintadas à mão por artesãos que tinham trabalhado nas asas das Angels da Victoria's Secret. Os seus olhos brilhantes de inseto eram alimentados por baterias colocadas dentro da máscara, perto dos seus olhos verdadeiros.

2013: a cidadã sénior

Mike Coppola/Getty Images

Klum envelheceu algumas décadas para este disfarce de Halloween. Da cabeça aos pés, ficou irreconhecível com camadas e camadas de maquilhagem e próteses que lhe deram rugas, pele flácida, manchas da idade e dentes amarelos. (No entanto, vestiu um elegante twinset de tweed, emparelhado com uma blusa paisley, pérolas e uma bolsa bronzeada).

"O que eu queria fazer por mim mesma era ir para o meu futuro", disse ela ao Yahoo Entertainment em 2022. "Eu queria, tipo, olhar no espelho e ficar tipo, 'OK, eu quero ver, você sabe, como eu poderia parecer quando estou nos meus 80 anos."

2011: o corpo esfolado - e o macaco

Michael Tran/FilmMagic/Getty Images

Marion Curtis/Starpix/Shutterstock

Uma espécie de antecessora do seu visual de zombie alienígena, Klum usou em 2011 um fato de corpo (e pintura facial a condizer) concebido para se parecer com o corpo humano sem pele. Ela fez uma grande entrada na sua primeira de duas festas desse ano em Las Vegas, rolando numa maca empurrada por duas pessoas vestidas como médicos ensanguentados.

Mas isso não foi tudo - no seu segundo look para uma festa em Nova Iorque, Klum e o então marido Seal vestiram fatos inspirados nos filmes "Planeta dos Macacos".

"Não pensámos realmente em ir à casa de banho", disse Klum ao Yahoo Entertainment sobre os fatos. "Foi muito complicado."

2010: o robô glamoroso

Bryan Bedder/Getty Images

Na preparação para o seu fato vermelho e roxo que a transformou num robô digno de "Transformers", durante dias Klum praticou andar sobre andas no seu quintal, disse à revista People. "Mas foi fantástico, porque eu era tão alta e conseguia elevar-se sobre toda a gente", disse Klum - até ter bebido uns copos.

2006: o Jardim do Éden

Gregg DeGuire/WireImage/Getty Images

Depois de nove meses de gravidez do seu terceiro filho, Klum e o então marido Seal vestiram-se como o fruto proibido bíblico (embrulhado pela serpente, nada menos) e Eva, respetivamente. O pecado original aqui, no entanto, é a falta de esforço colocado no conjunto de Seal.

2004: a bruxa vampira

Arnaldo Magnani/Getty Images

Como prova de como os fatos de Klum se tornaram exagerados, é revelador que o seu visual de 2004 - um fato de bruxa vampira sexy que incluía uma peruca volumosa, um chapéu de bruxa de grandes dimensões, botas até ao joelho e maquilhagem vermelho sangue - pareça agora positivamente subestimado. "Eu estava amarrada no teto e depois voava por cima de todas as pessoas como 'Feliz Halloween ha ha ha' na minha vassoura com um esqueleto às costas," disse ela à People sobre a sua grande entrada na festa desse ano.

Como queria um esqueleto completo e realista, Klum comprou um numa loja de materiais para consultórios médicos.

2003: o E.T. coberto de ouro

Dimitrios Kambouris/WireImage/Getty Images

Na sua festa de 2003, Klum fez a sua chegada saindo de uma nave espacial dourada, vestida como um extraterrestre dourado ao estilo cyberpunk. Fazendo lembrar também o deus grego Hermes, o seu visual apresentava uma armadura e botas douradas com detalhes em folhas, pormenores dourados no cinto, glitter dourado no corpo, uma grelha dourada e fitas douradas entrelaçadas nas suas longas tranças.

2001: a lenda anglo-saxónica

Evan Agostini/Getty Images

Em 2001, Klum vestiu-se como a donzela anglo-saxónica do século XI Lady Godiva. Embora a lenda homónima contasse que Godiva cavalgava nua a cavalo pela cidade inglesa de Coventry, Klum cobriu-se, vestindo um body branco com pormenores cristalinos. Acrescentou uma longa peruca loira.

"Estava sempre à procura de algo que ainda não tinha visto e, por isso, fui Lady Godiva", disse Klum à revista People. "Vim num cavalo, obviamente. Era um cavalo da polícia da cidade de Nova Iorque".