Depois de ter pedido a ajuda do público para encontrar Elvis Francois, um marinheiro que sobreviveu semanas perdido no mar alimentando-se de ketchup e outros condimentos, o gigante do ketchup Heinz finalmente localizou-o – e planeia oferecer-lhe um novo barco.

A 14 de Fevereiro, a empresa publicou um pedido de ajuda nas redes sociais, dizendo que estavam a ter dificuldades a entrar em contacto com Francois.

O marinheiro, nascido na Dominica, esteve nas manchetes depois de ter passado 24 dias à deriva no mar das Caraíbas em Janeiro. Após ter sido resgatado pela marinha colombiana, Francois, de 47 anos, disse aos oficiais que tinha sobrevivido com uma garrafa de ketchup, alho em pó e cubos de caldo Maggi, que ele misturou com água.

A Heinz disse à CNN que encontraram Francois com a ajuda de repórteres locais da Dominica que trabalham para a publicação EmoNews. A empresa tinha dito anteriormente que esperava oferecer-lhe "um novo e moderno barco" para celebrar o seu regresso em segurança.

"Conseguimos estabelecer uma ligação com ele e discutir a melhor forma de o ajudar e à sua família", disse um representante da Heinz à CNN. "Nós e o Elvis estamos atualmente a acertar os detalhes logísticos para lhe oferecer o seu novo barco".

A empresa destacou o papel central desempenhado pelas redes sociais na localização do marinheiro.

"Qualquer pessoa que partilhasse, gostasse ou comentasse a publicação da marca ajudou a alargar o alcance e desempenhou um papel importante na procura do Elvis", disse.

Francois estava a reparar o seu barco ao largo da ilha de Saint-Martin, em dezembro, quando o seu barco foi puxado para o mar. Disse às autoridades colombianas que lhe faltavam os conhecimentos de navegação para regressar à costa e passou 24 dias perdido no mar. Foi resgatado após um avião ter visto o seu veleiro com a palavra "ajuda" escrita no casco, contaram as autoridades colombianas.