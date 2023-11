Exclusivo: Juíza do caso BES declara-se potencial suspeita de parcialidade por ter 560 ações do banco

Um dia depois de o megaprocesso do caso BES ter sido distribuído para julgamento, calhando ao juízo 2 da Central Criminal de Lisboa, uma das juízas do coletivo, Helena Susano, pediu esta quarta-feira para ser afastada, apurou a CNN Portugal. Segundo a própria, seria considerada suspeita de parcialidade, porque, juntamente com as filhas, têm mais de mil ações do banco que acabou por ruir.

A magistrada, que dirigiu o pedido de escusa ao Tribunal da Relação de Lisboa, alega que tem 560 ações do banco, a que se somarão outras tantas em nome das filhas. E, além disso, faz também referências às 7.500 ações da antiga Portugal Telecom detidas por um familiar em segundo grau.

A juíza recorda que a desvalorização das ações da PT está associada à queda do BES. Assim, e antes que o julgamento comece e os advogados dos arguidos possam levantar esta questão, a juíza pede já que seja considerado o seu afastamento.