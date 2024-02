Acidente com helicóptero do INEM obriga seguradoras a pagar 595 mil euros

O Tribunal da Relação do Porto decidiu que a viúva e o filho do piloto do helicóptero do INEM que caiu em 2018 em Valongo vão receber, de duas seguradoras, uma indemnização de 595 mil euros, avança o Jornal de Notícias.

O valor agora definido fica aquém dos mais de 1,5 milhões pedidos pelos familiares, mas é superior aos 190 mil euros que foram definidos em primeira instância.

O caso remonta a dezembro de 2018 quando o helicóptero ao serviço do INEM, operado pela empresa Babcok, se despenhou na serra de Santa Justa após colidir com uma torre de radiodifusão quando regressava à base em Macedo de Cavaleiros.

No acidente morreram o piloto, o copiloto, o médico e a enfermeira. As famílias do médico e do enfermeiro já receberam, em 2020, uma indemnização de um milhão de uma das seguradoras do INEM.