Helicóptero de oganização de conservação animal salva camionista preso em enchente

Um camionista do Quénia foi apanhado de surpresa com a subida das águas do rio Galana, no Quénia, acabando por ficar preso no interior veículo. Prestes a ficar submerso, o homem pediu auxílio e acabou por ser socorrido por um helicóptero da Sheldrick Wildlife Trust, uma organização não-governamental de conservação da vida selvagem, que foi chamado para ajudar a missão de resgate.

Após as fortes tempestades e chuvas que se fazem sentir no país, que causaram o aumento repentino do nível das águas do rio, o camião-cisterna de James Rufus acabou por tombar, obrigando-o a escapar da cabine. A situação tornou-se progressivamente mais perigosa e o condutor ficou encurralado e em risco de ser arrastado pela corrente.

De acordo com a pulse, o camionista sobreviveu durante seis horas, na quarta-feira passada, altura em que o helicóptero chegou ao local e começou a delicada missão de resgate. Para complicar a tarefa, além da água, também o vento não ajudava.

"Aos ventos fortes juntou-se um turbilhão de água, o que criou condições de voo muito difíceis." disse a Sheldrick Wildlife Trust.

O piloto do helicóptero conseguiu baixar o mesmo e pairar o mais próximo possível do camião. Enquanto isso, um dos tripulantes amarrou-se a um arnês, preso à aeronave, e agarrou na mão do condutor e ajudou-o a subir a bordo.

Imagens publicadas nas redes sociais do Sheldrick Wildlife Trust, mostram o momento tenso, em que a equipa de resgate salva o condutor.