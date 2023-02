Foi uma descoberta de tal magnitude que o amador que a descobriu ficou sem palavras e o especialista que desvendou os seus mistérios passou dois anos a pesquisá-la.

Charlie Clarke detetava metais há apenas seis meses quando, em 2019, desenterrou um pingente de ouro em Warwickshire, na região de West Midlands, Inglaterra.

O pingente apresentava os símbolos do rei Tudor Henrique VIII e da sua primeira mulher, Catarina de Aragão, numa corrente composta por 75 elos, ligados por um elo de suspensão esmaltado sob a forma de uma mão. A primeira das seis esposas de Henrique VIII, Catarina casou com Henrique em 1509.

"Foi simplesmente notável", disse Clarke à CNN. "Ninguém imagina que vai conseguir encontrar algo assim numa vida, posso imaginar em 30 vidas."

Pesando 300 gramas, o próprio pingente tem a forma de um coração. Um dos lados é decorado com uma rosa Tudor entrelaçada com um arbusto de romã que cresce no mesmo ramo. Do outro lado estão as letras H e K - para Henry [Henrique] e Katherine [Catarina] - ligadas entre si. Ambos os lados estão inscritos com TOVS + IORS por baixo, um trocadilho da palavra francesa "toujours" que significa "sempre".

O arbusto de romã representa Catarina de Aragão enquanto a Rosa de Tudor representa Henrique VIII. Crédito: British Museum

Ainda novo no mundo da deteção de metais, Clarke consultou um especialista em Regton, uma loja em Birmingham, e contactou o British Museum (Museu Britânico), bem como a autoridade judicial para os notificar do que tinha encontrado.

Quando foi, pela primeira vez, informada sobre "a descoberta única numa geração", Rachel King, curadora da Europa Renascentista no Museu Britânico, teve de se sentar, admitiu à CNN.

"O que é isto? Isto é a sério?", recorda-se de pensar na altura. "E foi um grande desafio para mim no sentido em que: poderia isto ser do século XIX, seria apenas bijutaria?"

Uma vez entregue o pingente, o Museu Britânico realizou uma análise científica para determinar se se tratava de facto de um pingente Tudor ou apenas uma bijutaria.

Um desses testes - King não fornece mais detalhes para evitar dar informações que poderiam permitir às pessoas criar objetos fraudulentos - datou o objeto até antes de 1530.

Charlie Clarke (à esquerda) olha para o pingente em exibição no British Museum, em Londres. Créditos: James Manning/PA Images/Getty Images

Depois de perceberem que o mesmo motivo estava presente noutros objetos e que algumas partes do pendente pareciam ter sido feitas rapidamente, Rachel King e a sua equipa colocaram a hipótese de que poderia ter sido usado como um prémio ou usado como parte de um fato de fantasia durante um torneio ou evento que Henrique gostava tanto de receber, e não para o rei ou a sua mulher.

"Este objeto acabou de sair do chão quase como se tivesse caído do céu", disse King. "Temos a oportunidade de estudar um objeto que não foi submetido a todos estes processos de classificação que as pessoas historicamente fizeram.... estamos a receber algo que, de certa forma, é informação em bruto."

Para Clarke, o pingente pode mudar a sua vida quando for vendido - ele disse que espera usar o dinheiro para a educação do seu filho de 4 anos. "As pessoas dizem que é como ganhar a lotaria, mas as pessoas que ganham a lotaria não encontram as joias da coroa, pois não?"

A descoberta foi anunciada pelo Museu Britânico como parte do lançamento do Relatório Anual do Tesouro para 2020 e do Relatório Anual de Antiguidades Portáteis para 2021. Estes mostram que 45.581 achados arqueológicos - incluindo mais de 1.000 caixas de tesouros - foram registados em 2021, 96% dos quais tinham sido encontrados por pessoas que detetavam metais.