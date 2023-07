Hernâni Vaz Antunes, braço direito do cofundador da Altice, entregou-se às autoridades

O único arguido do processo Altice que tinha mandado de detenção por cumprir recebeu um ultimato por parte de Carlos Alexandre para se entregar de imediato, sabe a CNN Portugal.

O advogado de Hernâni Vaz Antunes, Rui Patrício, pretendia que o cliente fosse ouvido e constituído arguido sem necessidade de detenção, mas o juiz Carlos Alexandre não aceitou.

Contactado pela CNN Portugal, Rui Patrício remeteu-se ao silêncio.

Ao início da noite deste sábado, a defesa do empresário emitiu um comunicado no qual garantia que Hernâni Vaz Antunes não está nem nunca esteve "em fuga ou em parte incerta", apesar do mandado de detenção por cumprir.

O empresário é suspeito no processo ligado ao cofundador da Altice Armando Pereira, por suspeitas de “viciação do processo decisório do Grupo Altice, em sede de contratação, com práticas lesivas das próprias empresas daquele grupo e da concorrência”, que apontam para corrupção privada na forma ativa e passiva.