Esta empresa está a vender 20.000 veículos elétricos para comprar carros a gasolina

A Hertz, que deu um grande impulso aos veículos eléctricos (VE) nos últimos anos, decidiu que está na altura de voltar atrás. A empresa vai vender um terço da sua frota elétrica, num total de cerca de 20.000 veículos, e utilizar o dinheiro obtido para comprar mais veículos a gasolina.

Os veículos elétricos têm prejudicado as finanças da Hertz, segundo os seus executivos, porque, apesar de custarem menos a manter, têm custos de reparação de danos mais elevados e, também, uma maior desvalorização.

"As reparações de danos e colisões num VE podem muitas vezes ser duas vezes superiores às associadas a um veículo com motor de combustão comparável", afirmou o CEO da Hertz, Stephen Scherr, numa recente reunião com analistas.

Além disso, a descida dos preços dos VE no mercado de automóveis novos fez baixar o valor de revenda dos veículos de aluguer usados da Hertz.

"As quedas do MSRP [sigla em inglês para "preço de retalho sugerido pelo fabricante"] em EVs ao longo de 2023, impulsionadas principalmente pela Tesla, reduziram o justo valor de mercado dos nossos EVs em comparação com o ano passado, de modo que um salvado cria uma perda maior e, portanto, um fardo maior", disse Scherr.

Em termos simples, as pessoas estão geralmente dispostas a pagar menos por um automóvel usado do que por um novo. A descida do preço dos automóveis novos também faz baixar o preço que as pessoas estão dispostas a pagar para comprar um automóvel usado.

A Hertz espera registar uma perda de cerca de 245 milhões de dólares [223 milhões de euros] devido à depreciação dos veículos eléctricos, uma média de cerca de 12 250 dólares [11 175 euros] por veículo, afirmou a empresa num documento da SEC [o regulador do mercado de capitais norte-americano].

Embora a Hertz não esteja a apontar diretamente o dedo, parece que a Tesla tem sido a grande culpada.

A Tesla representa cerca de 80% da frota de veículos eléctricos da Hertz e, no total, os veículos eléctricos representam cerca de 11% da frota total de aluguer da Hertz. A Tesla tem vindo a reduzir agressivamente os preços dos seus veículos, levando outros fabricantes de automóveis a fazer o mesmo com os seus veículos eléctricos. Quando os fabricantes de automóveis reduzem os preços dos veículos novos, isso faz baixar o valor desses modelos no mercado de automóveis usados, provocando uma rápida desvalorização.

Para as empresas de aluguer de automóveis, como a Hertz, que vendem muitos veículos no mercado de usados, a desvalorização tem um grande impacto no seu negócio e é um fator importante para decidir quais os automóveis que devem ter nas suas frotas.

Sendo uma empresa relativamente nova, a Tesla não tem à disposição tantas peças de substituição e técnicos de reparação com formação como as outras empresas automóveis, afirmaram os executivos da Hertz, o que torna as reparações dispendiosas e morosas.

Recorde-se que, no caso da General Motors e de outros [fabricantes de automóveis], há décadas que se estabeleceu uma vasta rede nacional de fornecimento de peças'" afirmou o diretor executivo da Hertz, Stephen Scherr, numa recente reunião com analistas. "Existe um mercado pós-venda de peças que está lá, que é menos maduro, obviamente, no contexto da Tesla."

Além de custar mais para reparar quando ficam danificados num acidente, Scherr também disse que os EVs também estão a sofrer mais acidentes. Mais uma vez, os Teslas, que constituem 80% da frota de aluguer de veículos eléctricos da Hertz, são o principal problema nestas duas áreas, afirmou.

"O nosso trabalho com a Tesla consiste em analisar o desempenho do automóvel, de modo a reduzir o risco de incidência de danos", afirmou, "e estamos em contacto muito direto com eles no que diz respeito à aquisição de peças, mão de obra e afins".

A Hertz vende os seus veículos usados em leilões, bem como diretamente aos clientes no seu sítio Web Hertz Car Sales.