Vai ao ginásio ou ao ioga? A sua roupa de treino pode estar a fazer mais mal do que imagina

Em 2022, o Center for Environmental Health (CEH), um grupo sem fins lucrativos de defesa do consumidor sediado na Califórnia, nos EUA, testou sutiãs desportivos, leggings, camisolas desportivas e outras peças de vestuário de exercício físico e encontrou níveis elevados do químico bisfenol A (BPA) nos produtos vendidos pela Athleta, PINK, The North Face, Nike e Patagonia, entre outras marcas. (A CNN contactou as empresas para obter comentários; um porta-voz da Athleta afirmou que a empresa estava empenhada em respeitar as normas de segurança, acrescentando: “Acreditamos que as alegações da CEH não têm mérito e defendemos os nossos produtos e práticas.”) Isto aconteceu apenas um ano depois de o CEH ter encontrado níveis elevados de BPA em meias de mais de 100 marcas.

Esta informação espalhou-se rapidamente através de grupos de mulheres e conversas de grupo. Quando eu estava a meio da investigação do meu livro “To Dye For: How Toxic Fashion Is Making Us Sick - and How We Can Fight Back”, as minhas amigas perguntaram-me até que ponto deviam estar preocupadas. A minha resposta? Muito preocupadas.

Talvez se lembrem do BPA do susto das garrafas de bebé, há mais de uma década. Ou talvez o reconheça de todas as garrafas de água e produtos infantis “sem BPA” atualmente nas prateleiras.

O BPA é um desregulador endócrino, o que significa que imita ou interfere com as hormonas do corpo. E como qualquer pessoa com uma doença da tiroide lhe pode dizer, o sistema endócrino não regula apenas o seu sistema reprodutor, regula todos os sistemas importantes do seu corpo, incluindo o seu sistema imunitário, o seu cérebro, o seu metabolismo e o seu sistema cardiovascular.

Ele rege a gestão do peso e os seus níveis de energia, para não mencionar a aparência da sua pele e a sua capacidade de se defender de doenças. Mais especificamente, a investigação encontrou correlações entre a exposição ao BPA e a infertilidade, perturbações cerebrais e comportamentais em bebés e crianças, efeitos ao longo da vida para a saúde dos bebés expostos ao BPA no útero, cancro da mama, endometriose e síndrome dos ovários policísticos (SOP) e até acne.

De acordo com a Oeko-Tex, certificação de química têxtil segura nos EUA, o BPA pode ter sido utilizado na produção de poliéster-spandex em meias e equipamento desportivo por várias razões: para propriedades antiestáticas e de fixação da cor; como agentes de fixação de corantes para poliéster; ou para produzir fungicidas, PVC ou spandex.

Mas o BPA não é a única substância química desreguladora do sistema endócrino encontrada na moda. Há também os seus primos próximos, o bisfenol S e F, que são cada vez mais utilizados para substituir o BPA; além disso, o chumbo, o mercúrio e o arsénico, que podem ser utilizados no processo de tingimento; os etoxilatos de alquilfenol (APEO), que são tensioactivos frequentemente utilizados na lavagem, tingimento e impressão de tecidos; substâncias perfluoroalquílicas e polifluoroalquílicas (PFAS), uma classe de químicos que são tão persistentes que são conhecidos como “químicos para sempre” e que são frequentemente utilizados no vestuário para conferir resistência à água e às nódoas; e ftalatos, que são utilizados para fabricar vinil flexível e maleável para coisas como saias de plumas e tiras de sapatos transparentes.

Sempre que alguém testa um produto de moda, parece encontrar pelo menos um desregulador endócrino. Quando a H&M e a IKEA recolheram roupas em segunda mão (que não eram suas) de todo o mundo e as testaram, os resultados apresentados em 2021 mostraram que quase todas as amostras de lã continham APEOs e que o ftalato DEHP foi detetado em 1 de cada 4 amostras de poliéster.

E quando a Canadian Broadcasting Corporation (a estação de televisão CBC) testou 38 peças de roupa - incluindo vestuário infantil - descobriu que 1 em cada 5 tinha níveis elevados de químicos tóxicos como chumbo, PFAS e ftalatos. As peças de vestuário que apresentavam níveis insalubres de produtos químicos pertenciam às marcas de moda ultra-rápida Zaful, AliExpress e Shein; um casaco de criança e uma bolsa vermelha da Shein excediam em quase 20 vezes e em mais de cinco vezes, respetivamente, os limites canadianos da quantidade de chumbo permitida para crianças. (As três empresas retiraram os artigos em resposta e disseram à CBC que iriam continuar a investigar).

“É profundamente perturbador... O vestuário das crianças foi o que me apanhou”, disse-me a médica de fertilidade Ashley Eskew, da Carolina do Norte, nos EUA, depois de eu lhe ter enviado as notícias. “Trata-se de uma população de risco especialmente elevado”.

Entretanto, a exposição aos PFAS, uma classe de químicos que inclui cerca de 12.000 tipos - quer seja por beber água contaminada ou por trabalhar em certas profissões como o fabrico de produtos químicos - tem sido associada à obesidade, a problemas de desenvolvimento, a danos no fígado e a vários tipos de cancro, de acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos EUA.

Também foram encontradas quantidades elevadas de PFAS em cuecas de época da Thinx, que também finalizou um acordo de cinco milhões de dólares (4,5 milhões de euros) numa ação judicial coletiva em junho que acusava a empresa de utilizar e não informar os clientes sobre os PFAS. (A Thinx negou todas as alegações como parte do acordo, dizendo que não era uma admissão de culpa).

O pessoal do sector costuma revirar os olhos a estes testes de moda. Chamam-lhes “promoção de medos”. Outros tentaram argumentar que alguns dos químicos presentes no vestuário estavam dentro dos limites legais e regulamentares.

Mas há uma questão que se prende com os limites da quantidade de substâncias perigosas permitidas nos têxteis: nos EUA, são em grande parte limites voluntários estabelecidos pela própria indústria - algumas empresas optam por segui-los e muitas não. Os regulamentos federais relativos a substâncias perigosas no vestuário são pouco rigorosos, centrando-se em grande medida na inflamabilidade, nas roupas fabricadas nos EUA (que constituem uma percentagem muito pequena das peças que usamos) e no chumbo e ftalatos, mas apenas no que diz respeito ao vestuário para crianças. A Califórnia, que tem algumas das leis estatais mais rigorosas em matéria de produtos químicos, apenas exige uma etiqueta para identificar o vestuário que contém substâncias perigosas.

Na minha investigação, verifiquei que os limites estabelecidos para determinados produtos químicos se baseiam frequentemente em dados científicos de má qualidade e em suposições. Para além disso, os desreguladores endócrinos não seguem o velho ditado: “A dose faz o veneno”.

A toxicologia tradicional sempre assumiu que quanto menor a dose, menor o dano. Daí que os cientistas possam encontrar uma quantidade abaixo da qual não há qualquer dano, o que implica que a exposição através da moda não é algo com que nos devamos preocupar, mesmo que o nosso suor esteja a atrair substâncias do tecido para a nossa pele. Mas cada vez mais investigadores concordam que não existe uma dose “segura” de desreguladores endócrinos. “Mesmo pequenas mudanças no nível hormonal podem ter mudanças drásticas no efeito biológico”, disse a Dra. Laura Vandenberg, professora associada de ciências da saúde ambiental na Universidade de Massachusetts Amherst, num episódio de podcast financiado pelo Instituto Nacional de Ciências da Saúde Ambiental em julho de 2022 intitulado “A dose (não) faz o veneno”.

Basta contar com o fato de que uma quantidade de um produto químico desregulador endócrino tão pequena que equivale a uma gota numa piscina olímpica pode atravessar a placenta e afetar de forma mensurável um embrião, e essas mudanças podem ser permanentes, de acordo com o livro “Count Down: How Our Modern World Is Threatening Sperm Counts, Altering Male and Female Reproductive Development, and Imperiling the Future of the Human Race” [tradução à letra: “Contagem regressiva: como nosso mundo moderno está a ameaçar a contagem de espermatozoides, alterando o desenvolvimento reprodutivo masculino e feminino e colocando em risco o futuro da raça humana”], co-escrito por Shanna H. Swan, uma epidemiologista ambiental e reprodutiva que passou mais de duas décadas a estudar os efeitos dos químicos desreguladores de hormonas na nossa saúde.

As doses de que estamos a falar, em partes por bilião, são absolutamente do tipo daquelas com que se pode entrar em contacto quando se usa roupa que contém estas substâncias.

Por exemplo, a investigação de um professor da Universidade de Notre Dame, Graham Peaslee, mostra que o PFAS sai dos têxteis tratados ao nível de partes por milhão. Ou seja, 1.000 vezes mais. Há provas de que os danos causados pelos desreguladores endócrinos podem ser transmitidos de ambos os pais para os filhos, aumentando o risco de desenvolverem anomalias reprodutivas e outros problemas de saúde.

Os sinais de que algo está muito, muito errado com a nossa saúde reprodutiva e sistemas endócrinos são inúmeros.

De acordo com a Swan, a prevalência de mulheres que procuram tratamento de fertilidade nos EUA e que têm uma reserva ovárica diminuída - um número reduzido de óvulos para dar na FIV - aumentou de 19% para 26% entre 2004 e 2011, um salto de 37% em apenas sete anos. As taxas de aborto espontâneo também estão a aumentar cerca de 1% ao ano, e não é por estarmos a esperar mais tempo para constituir família - as reduções mais dramáticas da fertilidade ocorrem nos jovens.

A contagem de espermatozoides caiu mais de 50% nos últimos 40 anos e, se a tendência se mantiver, a maioria dos casais precisará de uma intervenção para engravidar. Swan atribui a culpa diretamente à “omnipresença de produtos químicos insidiosamente nocivos no mundo moderno” e, em especial, aos “produtos químicos que interferem com as hormonas naturais do nosso corpo”. (Alguns investigadores contestaram as descobertas de Swan, argumentando que as conclusões sobre um potencial “spermageddon” são exageradas, enquanto outros defenderam que o declínio global da fertilidade se deve a fatores socioeconómicos e outros fatores, incluindo a obesidade ou o stress).

As raparigas estão a amadurecer e a ficar menstruadas mais cedo. Há provas de que doenças como a SOP, a endometriose e os miomas estão a tornar-se mais comuns, e um estudo de 2021 realizado em Espanha mostrou que as mulheres que relataram uma elevada utilização de cosméticos como laca para o cabelo, cremes faciais, tintas para o cabelo e batons tinham níveis mais elevados de produtos químicos desreguladores endócrinos, o que está associado a um risco de endometriose.

Menciono este facto em todos os primeiros encontros que tenho com as pacientes e elas dizem: “Não fazia ideia”, contou Eskew sobre o conselho que dá às pacientes para se desintoxicarem e aumentarem as suas hipóteses de engravidar. “Se ingerirmos uma pequena quantidade na nossa comida, se ingerirmos uma pequena quantidade na nossa roupa e uma pequena quantidade nos nossos produtos de higiene pessoal, o que é que isso parece ao fim do dia? Se olharmos para este efeito aditivo, garanto que todas estas coisas seriam suficientemente elevadas para causar algum tipo de sintoma ou problema. Mas nós normalizámos isso”.

É anedótico, mas Eskew notou que muitos dos seus pacientes viram vários problemas de saúde como fadiga, obstipação e perda de cabelo desaparecerem no processo de desintoxicação para poderem começar uma família. “Penso definitivamente que existe uma grande ligação”, afirmou.

Então, o que pode fazer para se proteger dos desreguladores endócrinos no seu vestuário? Existem algumas estratégias que reduzirão a sua exposição, se não a eliminarem completamente. Evitar acabamentos de alto desempenho, especialmente acabamentos à prova de nódoas e resistentes à água, que são normalmente fornecidos por PFAS, salvo indicação em contrário.

Evite materiais sintéticos sempre que possível. Por exemplo, o grupo de defesa CEH encontrou BPA apenas em misturas de spandex de poliéster, não em produtos de algodão. (Não tenha medo: há pelo menos uma dúzia de marcas de moda que produzem leggings e sutiãs desportivos maioritariamente de algodão). Evite também produtos de PVC, como sapatos baratos de couro vegan e moda, que contêm ftalatos.

Evite as marcas de moda falsificadas e ultra-baratas - as que têm nomes sem sentido que encontra nas redes sociais e em mercados como a Amazon e que lhe são enviadas diretamente da fábrica. Procure rótulos como bluesign, Oeko-Tex e GOTS.

Lave toda a roupa nova antes de a usar com detergente sem perfume e evite a utilização de folhas de secador perfumadas e amaciadores de roupa.

Finalmente, se a roupa cheirar mal, embale-a e envie-a de volta.

Afinal de contas, pode estar a anular os benefícios de ir ao ginásio todos os dias, quando as suas roupas de treino podem estar a fazer muito mal à sua saúde.