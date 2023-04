De um edifício devoluto e emblemático no centro do Porto, na Avenida Rodrigues de Freitas, nasceu o Arts Hotel Porto, Tapestry Collection by Hilton. Um investimento de 15,4 milhões de euros do grupo Mercan Properties.

Este novo empreendimento do grupo canadiano criou 33 novos empregos para a operação hoteleira diária, enquanto na fase de construção criou 60 postos de trabalho. Para o presidente do grupo Mercan Properties, o investimento “irá contribuir muito positivamente para a criação de riqueza e de novos postos de trabalho”.

O Arts Hotel Porto, Tapestry Collection by Hilton disponibiliza 53 quartos, restaurante, bar, piscina e um pátio interior, rodeado por um jardim e de uma esplanada.

O Grupo Mercan Properties conta atualmente em Portugal com 27 projetos em cidades como Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Lisboa, Amarante, Santiago do Cacém, Évora, Beja e Algarve. Fora do país, o grupo do Canadá está também presente na China, Índia, Emirados Árabes Unidos e nos Estados Unidos da América.

Para Jordi Vilanova, presidente da Mercan Properties, citado em comunicado, o novo hotel “é uma obra que muito orgulha a Mercan Properties, não só por abrir sob a alçada da prestigiada marca Hilton Tapestry Collection by Hilton, mas porque espelha o verdadeiro potencial de aliar o investimento estrangeiro a projetos irreverentes e com impacto positivo no país, capazes de devolver edifícios devolutos para benefício das cidades”.