13 mortos: templo indiano desaba durante celebrações de festival hindu

Um chão do Templo Beleshwar Mahadev Jhulelal, em Indore, na Índia, cedeu esta quinta-feira durante as celebrações do Ram Navami - um festival hindu. Treze pessoas morreram.

De acordo com as informações avançadas pelo India Today, o chão que cobria um poço desabou enquanto as pessoas oravam. Algumas testemunhas contam que havia um número excessivo de pessoas naquele espaço.

O momento ficou registado por imagens da televisão local, que mostrou as equipas de resgate a usar cordas e escadas para tentar alcançar as pessoas que estavam dentro do poço.



Video | Rescue operation is on at Indore's Beleshwar Mahadev temple. At least 25 people were feared trapped after the rooftop of a stepwell collapsed earlier today. pic.twitter.com/0gaPijoAeI — Press Trust of India (@PTI_News) March 30, 2023

Algumas das vítimas mortais já foram identificadas.