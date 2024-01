Como uma assistente de bordo se apaixonou por um agente da CIA durante um voo

Ela sentou-se ao lado do tipo chato no avião. E depois eles apaixonaram-se

Apaixonaram-se em quatro dias e, quatro meses depois, ela foi diagnosticada com cancro. Estão juntos há 40 anos

As colegas de trabalho que se apaixonaram quando partilharam um quarto de hotel

"Se não é o destino, o que é?" Apaixonaram-se em lados opostos do mundo - mas não era suposto terem-se conhecido

Em setembro de 1970, Jocelyne Nowaski estava a trabalhar como assistente de bordo num voo da Pan American World Airways, de Paris para Nova Iorque, quando a sua vida mudou para sempre.

Nos seus dois anos na Pan Am, a então jovem de 23 anos tinha feito amigos em todo o mundo, servido celebridades como Ringo Starr, dos Beatles, e aparecido com os seus colegas de trabalho nas páginas da revista Paris Match.

As escalas da Pan Am eram passadas a explorar Marrocos, em safaris em Nairobi, a galopar a cavalo nas praias de Barbados, a nadar na Libéria e a percorrer as bancas de jóias de Beirute.

Segundo conta, a sua carreira aconteceu quase por acaso. Jocelyne tinha-se formado em biologia na Faculdade de Mount St. Vincent, em Nova Iorque, EUA, com a intenção de tornar-se médica. Mas, pouco antes da licenciatura, uma amiga bateu à porta do seu quarto e disse-lhe que a companhia aérea de luxo estava a fazer entrevistas para a tripulação de voo no seu famoso arranha-céus de Manhattan, em Nova Iorque.

A amiga insistiu que ambas deviam tentar, para se divertirem.

"Porque não?", concordou Jocelyne. E deu por si a lembrar-se dos anúncios brilhantes: "A sua hospedeira da Pan Am conhece o mundo como você conhece o seu quarteirão."

Para se tornarem assistentes de bordo da Pan Am, os candidatos precisavam de ter uma licenciatura universitária e de falar uma segunda língua. A mãe de Jocelyne era franco-canadiana, pelo que ela preenchia os dois requisitos.

Foi contratada - a sua amiga não foi - e poucas semanas depois de se formar, após uma formação rigorosa, Jocelyne estava a fazer a sua primeira viagem a bordo de um Boeing 727 para Nassau, nas Bahamas.

Jocelyne nunca se tornaria médica e nunca olhou para trás.

"Era o melhor trabalho", diz ela à CNN. "Não era um emprego; era um trabalho de amor."

Em setembro de 1970, o amor era a última coisa que passava pela cabeça de Jocelyne. Tinha terminado uma relação com um piloto seis meses antes e estava a divertir-se imenso a explorar o mundo com as amigas. A sua atenção estava centrada na sua carreira.

Nesse outono, as crescentes preocupações com os sequestros de aviões, na sequência dos acontecimentos de 6 de setembro de 1970, levaram a planos para um programa formal de segurança aérea.

Entretanto, indivíduos qualificados com armas de fogo de organizações norte-americanas como a CIA e o FBI foram destacados e colocados nos voos.

Ao viajar de Paris para o JFK em meados de setembro, Jocelyne lembra-se que ela e a sua tripulação foram informados de que dois agentes de segurança se iriam juntar a eles: um na classe económica e outro na primeira classe.

Jocelyne com o seu uniforme, incluindo as suas asas douradas. Cortesia de Jocelyne Harding

Jocelyne liderava a cabine económica como comissária de bordo e estavam a preparar-se para a descolagem. Todos os passageiros tinham embarcado no Boeing 707, um avião de fuselagem estreita usado pela Pan Am desde 1958.

Mas os agentes de segurança estavam atrasados, para grande aborrecimento de Jocelyne. Ela revirou os olhos ainda mais quando soube que era porque tinham estado a comprar lenços parisienses para impressionar as raparigas do seu país.

Quando finalmente chegaram a bordo, o agente de segurança da cabina económica apresentou-se. Chamava-se Tyler Harding e estava elegantemente vestido de fato e gravata, com um sobretudo castanho sobre um braço.

Jocelyne lembra-se que ficou logo impressionada com o seu charme e boa aparência, mas não estava interessada numa relação e não pensou que ele estivesse seriamente interessado nela.

"Eu estava a trabalhar com algumas raparigas suecas e as raparigas suecas eram absolutamente deslumbrantes", ri-se. "Nem me passaria pela cabeça competir com elas."

Tyler sentou-se na segunda fila e o avião descolou, despedindo-se das luzes de Paris e partindo para o outro lado do Oceano Atlântico.

É suposto os comissários de bordo passarem despercebidos, por isso Jocelyne serviu Tyler como faria com qualquer outro passageiro, mas ao contrário de todos os outros passageiros, ele tentava iniciar uma conversa sempre que ela se aproximava.

"Ele era muito sedutor", recorda Jocelyne. "Eu não era, porque pensava: 'Oh, ele só está a fazer isto porque quer falar com os meus colegas'."

Esta suspeita - mais os lenços - deixou-a desconfiada. Manteve o seu tom conciso, chegando mesmo a provocá-lo por causa da sua escolha de bebida. "Ele foi muito agradável, apesar de eu ter sido sarcástica", diz.

Quando o avião começou a sobrevoar o oceano, Jocelyne e os seus colegas de trabalho começaram a servir o jantar. Tyler continuava a conversar com ela sempre que ela passava.

Jocelyne e os seus colegas da Pan Am desfrutaram das suas escalas em destinos de todo o mundo. Aqui estão eles num safari em Nairobi. Cortesia de Jocelyne Harding

Depois de ter servido a comida, Jocelyne fez a sua habitual vista geral da cabina. Enquanto percorria os corredores, olhou para Tyler. Ele não estava a olhar para ela naquele momento. Mas sentiu-se parar no seu caminho, atingida de repente por um pensamento: "Como será que vai ser estar casada com ele?"

Ela lembra-se rapidamente de se sacudir. "Em que é que estás a pensar? Nem sequer conheces este homem".

Mas Jocelyne não conseguia explicar, nem mesmo a si própria. Naquele momento, tinha sido atingida por uma estranha certeza de que um futuro com Tyler era não só provável, mas inevitável.

Algum tempo depois, estava sentada na parte de cima do avião, no banco do passageiro, quando Tyler se sentou ao seu lado. Nessa altura, convidou-a para sair.

"Eu não saio com passageiros", disse ela. "E, de qualquer forma, deves ser casado.

Tyler explicou que não era exatamente um passageiro e, como Jocelyne continuava a não se mostrar impressionada, sacou do passaporte, que na altura incluía os dependentes - ou, no seu caso, a ausência deles.

Ele tinha 29 anos, dizia a impressão a negro, e era residente em Alexandria, na Virgínia, EUA.

Jocelyne ficou aliviada, mas ainda desconfiada quanto a sair com alguém que mal conhecia. Aparentemente sentindo isso, Tyler cedeu e voltou para o seu lugar.

Quando o avião se aproximou de Long Island, aproximando-se da cidade de Nova Iorque, chegou a altura de Jocelyne fazer o último serviço de bebidas, levando um bule numa mão e uma cafeteira na outra.

Dirigiu-se a Tyler, que pediu café.

"E quando estava a deitar o café na chávena dele, ele olhou para mim com aqueles olhos azuis espantosos", recorda Jocelyne. "Naturalmente, deitei-lhe o café na chávena. Infelizmente, ao mesmo tempo, deitei-lhe chá no colo."

Mortificada, Jocelyne pegou em guardanapos de pano na parte de trás do avião e entregou-lhos.

Tyler disse-lhe para não se preocupar, mas estava a rir-se. "Agora tens de sair comigo", disse ele.

Corando, Jocelyne esquivou-se à pergunta e foi falar com a sua amiga Mala, que era a comissária de bordo da primeira classe.

Quando eu estava a deitar o café na chávena dele, ele olhou para mim com aqueles olhos azuis espantosos. Naturalmente, deitei-lhe o café na chávena. Infelizmente, ao mesmo tempo, deitei-lhe chá no colo. Jocelyne Harding

Mala sugeriu que convidassem os dois agentes de segurança do voo para uma festa de tripulação que ela estava a planear no seu apartamento em Queens, depois de aterrarem.

Jocelyne concordou e regressou à classe económica para dizer a Tyler e passar rapidamente a morada antes de se preparar para a descida final.

Depois da aterragem, não o conseguiu ver no meio da multidão e sentiu-se desapontada enquanto viajava do JFK para casa de Mala. Não o via em lado nenhum enquanto a festa estava a decorrer em pleno. Foi então que tocaram à campainha da porta.

Era Tyler, com o seu colega de segurança ao lado.

"Fiquei sem fôlego. A sério que fiquei", diz Jocelyne.

De imediato, os dois foram para a cozinha e começaram a conversar durante os cocktails.

"Eu estava encostada ao balcão da Mala. Ele estava à minha frente e devemos ter falado durante cerca de três horas."

Os dois falaram sobre as suas infâncias - a dela em Nova Iorque e a dele na Califórnia - as suas famílias, sonhos, viagens, carreiras.

A única coisa que não estava em cima da mesa era a verdadeira natureza do seu trabalho - Tyler não podia revelar que trabalhava para a CIA. Ela descobriu-o mais tarde.

Tyler e Jocelyne ignoraram o burburinho da festa à sua volta, conversando incessantemente.

No final da noite, ele olhou para mim e disse: "Queres casar comigo?"

A resposta, diz ela, saiu-lhe instintivamente, num momento de clareza e segurança. "Eu disse: 'Sim'".

Romance à escala mundial

Jocelyne e Tyler em dezembro de 1970, poucos meses depois de se terem conhecido. Cortesia de Jocelyne Harding

Depois da festa, Tyler e o seu colega deram boleia a Jocelyne para a casa dos pais em Nova Iorque, onde ela não pôde deixar de dar a notícia fatídica.

"Acabei de conhecer o homem com quem vou casar", disse ela à mãe, que se riu.

"Oh, estás louca. Não é assim que funciona", disse ela.

Mas, logo no dia seguinte, Tyler telefonou para ver Jocelyne e conhecer os pais dela, tendo-se dado bem com eles também.

Nem Tyler nem Jocelyne tiveram muito tempo em Nova Iorque antes de partirem para a sua próxima viagem de trabalho - ele para Teerão e ela para Roma.

"Na verdade, ainda não posso casar contigo", disse-lhe Jocelyne, antes de ele partir. "Isso seria ridículo."

Tyler apenas sorriu e deixou o seu Mustang de 1968 estacionado na entrada da casa dos pais dela.

Em Roma, Jocelyne tinha planos combinados com um homem com quem tinha saído casualmente durante as suas paragens em Itália.

"Ele tinha um plano para um fim de semana inteiro para me levar no seu carro desportivo até à Costa Amalfitana", recorda.

Ao aterrar em Itália, telefonou-lhe e, apesar dos seus protestos, disse-lhe que afinal não poderia ir.

Jocelyne em Roma, 1970. Esta fotografia foi tirada na primeira parte da sua viagem, mesmo antes de conhecer Tyler. Cortesia de Jocelyne Harding

Em vez disso, passou o fim de semana em Roma com Mala e os seus outros colegas da Pan Am, passeando pela cidade, atirando moedas para a Fonte de Trevi e jantando massa.

Quando Jocelyne regressou a Nova Iorque, Tyler contactou-a de imediato. Aparentemente, foi com a desculpa de que precisava de ir buscar o carro, mas ambos sabiam que não era essa a verdadeira razão.

Os dois começaram a namorar, passando juntos todo o tempo em que não estavam a viajar em trabalho.

Em outubro, poucas semanas depois de se terem conhecido, Tyler pediu Jocelyne em casamento - outra vez. Desta vez, ela aceitou com toda a certeza.

Contaram aos pais no Dia de Ação de Graças e, na véspera de Natal de 1970, Tyler foi ter com ela ao JFK com um anel de noivado.

Jocelyne com a sua amiga Mala (à esquerda), que estava a bordo do avião quando Tyler e Jocelyne se conheceram. Cortesia de Jocelyne Harding

Jocelyne e Tyler casaram-se em março de 1971, na capela do Colégio do Monte São Vicente. Na lua de mel, voaram para as Ilhas Fiji, aproveitando o desconto da Pan Am de Jocelyne para viajar em primeira classe e passar oito dias a relaxar.

De regresso aos Estados Unidos, mudou-se para Alexandria, na Virgínia, onde Tyler estava sediado, mas continuava a voar a partir de Nova Iorque.

"Ambos viajámos muito", diz Jocelyne. "Ele ia muitas vezes em missão para a CIA e, no primeiro Natal, lembro-me que esteve três meses fora, numa missão no Laos, e isso foi duro."

Quando podia, Jocelyne tentava fazer voos à volta do mundo a partir de Nova Iorque, pelo que também se ausentava durante semanas, viajando de Nova Iorque para Tóquio e vice-versa.

Jocelyne e Tyler no dia do seu casamento, a 28 de março de 1971. Cortesia de Jocelyne Harding

E no final da estadia de Tyler no Laos, ela decidiu surpreendê-lo com uma visita não programada.

Pensei: "Não acredito que estou a fazer isto", porque na altura estava a decorrer uma guerra. Mas fui, conheci-o e voltámos para casa juntos depois da missão. E a partir daí, tem sido um turbilhão".

Em março de 2021, Jocelyne (então com 74 anos) e Tyler (com 80), comemoraram cinco décadas juntos.

"Não consigo acreditar que já são 50 anos", diz ela. "Não consigo acreditar."

O glamour da Pan Am

Jocelyne recorda com carinho o trabalho no primeiro voo do Boeing 747 entre Paris e Nova Iorque. Aqui, um Boeing 747 é visto logo após a aterragem no aeroporto de Heathrow, em Londres, a 22 de janeiro de 1970. AFP via Getty Images

Jocelyne continuou a voar com a Pan Am durante um ano após o seu casamento. Os regulamentos tinham sido alterados recentemente para permitir que as mulheres casadas continuassem a trabalhar como tripulantes de voo.

Mas ela deixou a companhia em 1972, quando Tyler foi transferido para a Tailândia.

Jocelyne despediu-se das suas "asas" com grande tristeza, mas rapidamente abraçou a nova aventura de uma vida no Sudeste Asiático, seguida de uma passagem pelo Havai. O casal teve o seu primeiro filho, uma menina, enquanto vivia em Honolulu.

Tyler e Jocelyne regressaram à Virgínia durante algum tempo, onde tiveram uma segunda filha, mas em pouco tempo estavam a viver em Frankfurt, na Alemanha.

"Os miúdos adoraram, porque os levávamos a todo o lado aos fins-de-semana. Fomos a França, a todas as partes da Alemanha, à Suíça", recorda Jocelyne.

No final dos anos 70, o casal comprou um terreno agrícola em Maryland ao tio de um dos antigos amigos de Jocelyne na Pan Am e construiu a casa onde vivem atualmente.

Jocelyne ainda mantém contacto com muitos dos seus amigos dessa altura, incluindo Mala. Ela faz parte da World Wings International, a organização de assistentes de bordo reformados da Pan Am.

"Ainda nos divertimos como ninguém se diverte", ri-se.

A reputação glamorosa da Pan Am perdura, muito depois do seu último voo. Esse legado é merecido, diz Jocelyne.

"Tudo girava em torno da satisfação do cliente e da elegância do avião", recorda. "Servíamos os melhores vinhos, o melhor de tudo. O Paris Maxim's [o famoso restaurante francês] fazia o nosso catering. Era elegante, era especial, as pessoas vestiam-se a rigor."

Jocelyne trabalhou de forma memorável no voo inaugural do 747 entre Nova Iorque e Paris, um voo de imprensa em que os passageiros beberam champanhe Moët Chandon e comeram caviar de Teerão. Foi nessa altura que foi apresentada na revista Paris Match.

"Fomos entrevistados quando saímos do avião. Foi muito emocionante, a sério. O 747 era espetacular. Eu adorava aquele avião, mas sentia falta do ambiente do 707".

Recorda que a sua equipa recebeu botões especiais para promover o 747, que usavam na lapela. Os uniformes eram azuis ou castanhos, com as asas da Pan Am feitas de ouro.

Além das suas duas filhas, Jocelyne e Tyler têm agora cinco netos. Todos na família adoram viajar, diz Jocelyne, tendo uma das filhas passado duas décadas a viver em França, Istambul e Varsóvia, e a outra tirado um ano para fazer um mochilão pelo mundo depois de se formar.

Jocelyne e Tyler fotografados em 2014. Cortesia de Jocelyne Harding

A pandemia deixou a família de castigo nos EUA por enquanto, mas apesar das décadas de viagens, Jocelyne e Tyler ainda têm lugares na sua lista de visitas obrigatórias. Para Jocelyne, é o Butão. Para Tyler, é a Austrália, onde o casal tem família.

Tyler desenvolveu alguns problemas de memória, mas em 2021 ainda se lembrava com carinho daquele voo memorável de 1970 de Paris para Nova Iorque.

"Vi uma rapariga gira e ela foi um empinada comigo", diz ele. "Mas falámos depois de sairmos e, a partir daí, nunca mais parámos."

"Tem sido uma viagem fantástica que não trocaria por nada", diz Jocelyne. Faz uma pausa e ri-se.

"Ah, e acabei por ficar com todos aqueles lenços que ele comprou."

Nota do editor: artigo publicado originalmente na CNN a 3 de março de 2021.