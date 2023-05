"Na Áustria, o problema técnico é Hitler." Discurso do líder nazi ouvido dentro de comboio austríaco

"Na Áustria, o problema técnico é Hitler", terá dito um passageiro do comboio intercidades austríaco que passou a gravação de um discurso de Adolf Hitler, no domingo, escreve a BBC.

Para além do discurso, os passageiros do comboio, que fazia o percurso Bregnez-Viena, ouviram uma multidão a gritar "Heil Hitler" (salve, Hitler) e "Sieg Heil" (Salve a vitória) nos altifalantes.

Um dos passageiros disse à BBC que todos os que seguiam no comboio ficaram "completamente chocados".

David Stoegmueller, membro do Partido Verde, contou que o discurso do líder nazi foi ouvido pouco antes do comboio chegar a Viena. "Ouvimos dois episódios", revelou, continuando: "Primeiro, tivemos 30 segundos de um discurso de Hitler e depois ouvi 'Sieg Heil'."

Sem controlo sobre o que se estava a passar, os funcionários do comboio não conseguiram parar a gravação ou colocar os seus próprios anúncios. "Um dos membros da tripulação estava realmente chateado", contou Stoegmueller.

Segundo a empresa ferroviária, este não foi um episódio isolado, já que se registaram incidentes semelhantes nos últimos dias.

Os caminhos de ferro austríacos (OEBB) disseram ainda, em comunicado endereçado à BBC, que se distanciam claramente "do conteúdo". A companhia supõe que "os anúncios foram feitos diretamente no comboio, através de intercomunicadores" e reportou "o assunto à polícia".