Novas infeções com HIV voltam a descer. Novos casos são sobretudo homens e com médias de idade de 37 anos

Portugal registou em 2022, 804 novos casos de infeção por HIV, avança um relatório divulgado esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA). Os números representam uma tendência decrescente que, de acordo com o documento, se verifica desde 2000. O Relatório Infeção por VIH em Portugal – 2023 dá nota da redução de 56% no número de novos casos de infeção por VIH e de 74% em novos casos de SIDA entre 2013 e 2022.

“Quanto ao diagnóstico, o mesmo foi tardio em 57,2% dos casos (com CD4<350 células/mm3), valo que ascende a 69,9% para as pessoas com idade igual ou superior a 50 anos”, refere o documento.

A maioria dos novos casos são homens (75.5%). Ou seja, três casos de homens para cada caso de mulheres. A mediana das idades à data do diagnóstico foi de 37 anos, em 2022 e é no grupo entre os 20 e os 39 anos que se regista a maior percentagem de diagnósticos (54,5%). A área Metropolitana de Lisboa, seguida da região do Algarve, são as zonas do país onde se registam maiores taxas de novos diagnósticos de HIV.

“Embora a transmissão heterossexual se mantenha como a mais frequente (47.7%), os casos em homens que têm sexo com homens corresponderam à maioria dos novos diagnósticos em homens (61,8%)”, pode ler-se no comunicado enviado pela DGS às redações.

Em 2022, foram comunicados 151 óbitos, a maioria com um diagnóstico com mais de 15 anos (51,7%). A idade mediana do óbito foi de 60 anos.

Portugal assinala este ano 40 décadas da epidemia de VIH em Portugal. Nestes 40 anos, foram notificados 66 061 casos de infeção, dos quais 23637 atingiram o estádio de SIDA. Foram reportados 15 779 óbitos de pessoas que viviam com VIH.

Este ano, comemoram-se também os 30 anos do programa Troca de Seringas. Foram distribuídas mais de 64 milhões de seringas, que resultaram na redução da proporção de novos diagnósticos no grupo de pessoas que usam drogas por via injetável. Entre 2013 e 2022, de acordo com o relatório, registou-se uma redução de 84% de novos diagnósticos nesta população.

O que persiste é o estigma e a discriminação associados à infeção. Quatro em cada 10 pessoas referem já ter sido alvo de algum tipo de discriminação social por terem HIV. Quinze por cento referem já terem sofrido algum tipo de violação dos seus direitos por estarem infetados com o vírus.