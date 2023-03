Em fevereiro, o mundo recebia a notícia de que Bruce Willis foi diagnosticado com demência e que isso o ia afastar do mundo da representação. Era a filha, Rummer Willis, quem o anunciava, adiantando a velocidade com que a saúde do pai se ia deteriorando.

No entanto, os problemas não foram impedimento para celebrar a vida, neste domingo, dia 19, e os 68 anos de Bruce.

O dia serviu para fazer uma pausa no desânimo, agradecer e soltar uns eufóricos "hurras" em comemoração, partilhados com o mundo.

As imagens foram reveladas num vídeo gravado pela ex-mulher de Bruce Willis, a atriz Demi Moore,e mostram o momento em que a mulher do ator, Emma Heming. e as cinco filhas do ator lhe cantam os parabéns - uma festa simples e uma rara ocasião para ver o ator, que agora vive muito mais resguardado dos olhares públicos.

O dia foi pretexto para a mulher do protagonista de "Die Hard - Assalto ao Arranha-céus" dedicar algumas palavras de agradecimento aos fãs e entes queridos que têm enviado mensagens de apoio para ambos. No vídeo, Emma Heming fala sobre a luta diária de gerir a situação que tem vivido e a importância das pessoas verem “todos os lados disto”.

“Eu recebo estas mensagens a dizer `tu és tão forte, não sei como consegues´. Eu simplesmente não tenho outra hipótese. Quem me dera ter mas, tenho duas filhas para criar. Por isso, por vezes, na nossa vida nós temos de vestir “as calças de menina crescida”, desabafa.