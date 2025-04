"Tranquem as portas e escondam-se": incidente no parlamento do Canadá termina com detenção

A polícia do Canadá anunciou a detenção de um homem, não identificado, que se tinha barricado dentro do edifício do parlamento, na capital Otava, obrigando ao encerramento do bloco leste do complexo.

"O destacamento devido ao homem barricado no bloco leste terminou sem incidentes. Um homem está sob custódia", disse o Departamento de Polícia de Otava, em comunicado, divulgado nas rede sociais.

"A investigação criminal do Departamento de Polícia de Ottawa está em curso e uma atualização será fornecida esta manhã. Agradecemos a cooperação do público", acrescentou, no sábado à noite.

O bloco leste do Parlamento Federal do Canadá foi encerrado de emergência no sábado à tarde, de acordo com um alerta emitido pelo Serviço de Segurança Parlamentar (PPS, na sigla em inglês).

"Procurem abrigo na sala mais próxima. Fechem e tranquem todas as portas e escondam-se," lia-se na mensagem enviada às 14:24 (19:24 de Lisboa)

O alerta dava instruções a todos os que não se encontram na zona afetada a manterem-se afastados até nova ordem e a não se dirigirem a locais sob encerramento.

"Aguardem instruções adicionais por parte dos operacionais no terreno", acrescentou o PPS.

De acordo com as autoridades, o incidente teve início pouco antes das 15:00 (20:00 em Lisboa) e envolveu um homem barricado na área do Bloco Leste. A ala foi evacuada, não havendo registo de feridos.

O PPS e a polícia de Otava destacaram um forte contingente policial para o local.

A polícia apelou ao público para que evitasse a zona da Colina do Parlamento e seguisse as instruções dos agentes no terreno.

O parlamento do Canadá encontra-se atualmente dissolvido, devido às eleições federais, agendadas para 28 de abril, o que significa que há pouca atividade no edifício.