Homem ataca vizinho com x-ato em Vila Nova de Gaia. Foi detido por tentativa de homicídio

Um homem de 64 anos foi detido por tentativa de homicídio em Vila Nova de Gaia, anunciou a Polícia Judiciária através de comunicado.



O crime ocorreu esta terça-feira nas proximidades das habitações do agressor e da vítima, um homem de 36 anos. O ataque foi motivado por desavenças de vizinhança que já se arrastavam há algum tempo.



O suspeito atacou a vítima com um x-ato - atingiu-a duas vezes no rosto. Só não atingiu qualquer zona vital porque o homem conseguiu desviar-se.

A vítima foi transportada para uma unidade hospitalar para que a sua situação clínica fosse avaliada.

O agressor, detido fora de flagrante delito, vai ser presente a tribunal para o primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.