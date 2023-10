Homem atingido mortalmente durante caça no concelho de Mêda

Um homem morreu este domingo à tarde depois de ser atingido por um tiro quando se encontrava à caça num espaço rural de Casteição, no concelho de Mêda, disse fonte da Proteção Civil à agência Lusa.

A fonte do comando sub-regional das Beiras e Serra da Estrela explicou que o alerta foi dado cerca das 15:30 e, às 18:00, as autoridades ainda se encontravam no local.

Foi mobilizado um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e vinte operacionais, apoiados por oito viaturas, acrescentou.