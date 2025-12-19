PJ localiza cadáver de mulher desaparecida e detém suspeita da morte

Uma mulher de 43 anos foi detida na noite de quinta-feira, por fortes indícios da autoria de um homicídio qualificado e do crime de profanação e ocultação de cadáver, na zona da Amadora, informa a Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com a PJ, a detenção surgiu depois da investigação ao desaparecimento da vítima, no dia 05 de dezembro, cujo corpo “foi deixado no local do crime, uma zona erma e com mata, coberto com objetos para o ocultarem”.

Após “intenso e ininterrupto trabalho de investigação”, a PJ conseguiu “consistentes elementos indiciários” que permitiram encontrar o cadáver da vítima e identificar, localizar e deter a suspeita.

O crime terá ocorrido por motivo fútil, segundo a nota da PJ, acrescentando que a detida será presente a primeiro interrogatório judicial.