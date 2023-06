Homem atropela vizinho por causa de disputa sobre terrenos

Um homem de 50 anos foi detido no domingo, na Sertã, Castelo Branco, por suspeita de homicídio na forma tentada.

De acordo com a Polícia Judiciária, o arguido terá emboscado a vítima junto à sua residência numa via pública. O agressor conduziu deliberadamente o carro contra o vizinho, de 61 anos, provocando um embate de "grande violência".

"Os factos ocorreram num contexto de má vizinhança, com desentendimentos constantes, entre o arguido e o ofendido", explica a PJ, em comunicado, acrescentando que as disputas estarão relacionadas com limites de terreno.

A vítima, após ser assistida no local, foi transportada para o Centro Hospitalar de Coimbra, onde se encontra internada, em estado grave.

O detido, que não tem antecedentes criminais, foi presente às autoridades para primeiro interrogatório judicial, tendo ficado em prisão preventiva.