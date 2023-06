Detido pai suspeito de matar três filhos a tiro nos Estados Unidos

O pai de três crianças mortas a tiro, no estado de Ohio, no centro-oeste dos Estados Unidos, foi detido como suspeito do ataque, no qual a mãe também ficou ferida, noticiaram órgãos de comunicação locais.

O pai, de 32 anos, foi detido pela polícia na residência da família. As autoridades não estão a procurar outros suspeitos, de acordo com a rede de televisão local Fox 19.

As vítimas mortais tinham 3, 4 e 7 anos. A mãe, de 34 anos, está a ser tratada num hospital devido a um ferimento na mão provocado por uma bala.

Os agentes encontraram as três crianças mortas com ferimentos de bala no jardim. A investigação está a decorrer.