Crânio de 300 mil anos encontrado na China - diferente de qualquer outro humano primitivo alguma vez visto

Um crânio antigo, datado de há 300 mil anos, é diferente de qualquer outro fóssil humano pré-moderno alguma vez encontrado, potencialmente apontando para um novo ramo na árvore genealógica humana, de acordo com uma nova investigação.

Uma equipa internacional de investigadores da China, Espanha e Reino Unido desenterrou o crânio - especificamente a mandíbula, ou maxilar inferior - na região de Hualongdong, no leste da China, em 2015, juntamente com 15 outros espécimes, que se pensa serem todos originários do período Pleistoceno Médio tardio.

Os cientistas acreditam que o Pleistoceno Médio tardio, que começou há cerca de 300 mil anos, foi um período crucial para a evolução dos hominídeos - espécies que são consideradas humanas ou intimamente relacionadas -, incluindo os humanos modernos.

Publicado no Journal of Human Evolution a 31 de julho, um estudo realizado pela equipa de investigação concluiu que a mandíbula, conhecida como HLD 6, é “inesperada” e não se enquadra em nenhum grupo taxonómico existente.

De acordo com o estudo, muitos fósseis de hominídeos do Pleistoceno descobertos na China têm sido igualmente difíceis de classificar e foram anteriormente considerados como anomalias. No entanto, esta descoberta, juntamente com outras investigações recentes, está a mudar lentamente o que as pessoas sabem sobre o padrão evolutivo no Pleistoceno Médio tardio.

O HLD 6 e um mosaico de características

Ao comparar a mandíbula do HLD 6 com a dos hominídeos do Pleistoceno e com a dos humanos modernos, os investigadores descobriram que tem características de ambos.

Tem uma forma semelhante à mandíbula do Homo sapiens, a nossa espécie humana moderna que evoluiu do Homo erectus. Mas também partilha uma caraterística de um ramo diferente que evoluiu do Homo erectus, os Denisovanos. Tal como com os Denisovanos, o HLD 6 não parece ter queixo.

“O HLD6 não apresenta um queixo verdadeiro, mas tem alguns traços fracamente expressos que parecem antecipar esta caraterística típica do H. sapiens”, disse a autora do estudo, María Martinón-Torres, diretora do Centro Nacional de Investigação sobre a Evolução Humana (CENIEH), em Espanha.

“Os Hualongdong são, portanto, a mais antiga população fóssil conhecida na Ásia a apresentar este mosaico de características primitivas e semelhantes às do H. sapiens”, acrescentou.

Os investigadores consideram que o HLD 6 deve pertencer a uma classificação a que ainda não foi dado um nome e que as características humanas modernas podem ter estado presentes há 300 mil anos, antes do aparecimento dos humanos modernos na Ásia Oriental.

Os investigadores também tiveram em conta a idade do indivíduo a quem a mandíbula pertenceu, uma vez que as formas do crânio podem diferir entre crianças e adultos.

Pensa-se que o HLD 6 tenha pertencido a uma criança de 12 a 13 anos. Embora os investigadores não dispusessem de um crânio adulto da mesma espécie para comparar, analisaram crânios de hominídeos do Pleistoceno Médio e Tardio de idade semelhante e de adultos e verificaram que os seus padrões de forma se mantinham consistentes independentemente da idade, o que apoia ainda mais a teoria dos cientistas.

De acordo com Martinón-Torres, é necessário mais trabalho para situar corretamente o HLD 6.

“São necessários mais fósseis e estudos para compreender a sua posição exata na árvore genealógica humana”, afirmou.