Abby Choi tinha sido dada como desaparecida na quarta-feira. A modelo e influencer de 28 anos, mãe de dois filhos, não era vista desde terça-feira e, durante as investigações, as autoridades viriam a fazer uma descoberta macabra.

De acordo com o The Guardian, na sexta-feira, partes do corpo de Choi foram encontradas numa casa alugada na aldeia de Tai Po pela polícia, assim como um cortador de carne, uma serra elétrica e algumas roupas. Os restos mortais encontravam-se num frigorífico da casa nos subúrbios de Hong Kong.

Em conferência de imprensa, o superintendente Alan Chung revelou que o crânio - que tem "um buraco do lado direito, atrás" - foi encontrado numa das panelas apreendidas pelas autoridades, juntamente com costelas, cabelo e tecidos, sendo que um pequeno número de ossos humanos foi encontrado numa segunda panela.

Alan Chung diz ainda que as autoridades acreditam que a mulher terá sido atacada dentro de uma carrinha e que estaria inconsciente quando chegou à casa onde acabaria por morrer. No entanto, a polícia ainda está a tentar determinar a hora exata da morte e localizar as mãos e o tronco da vítima.

O chefe da polícia de Hong Kong revelou ainda que mais de 100 polícias estiveram envolvidos nas buscas e que foram enviados para o cemitério Tseung Kwan O Chinese, assim como uma equipa de mergulho também foi destacada para as buscas.

No decorrer da investigação, foi detido o ex-marido da modelo, num cais de Hong Kong, no sábado, naquilo que a polícia descreveu como uma tentativa falhada de fuga por lancha. Segundo o The Guardian, quando tentou fugir, Alex Kwong Kong tinha consigo 60 mil euros e cerca de 3 milhões de euros em relógios de luxo.

A polícia de Hong Kong acusou ainda de homicídio o antigo sogro e cunhado de Abby Choi Tin-fung. Já no domingo, a polícia deteve ainda outra mulher, que se acredita ter tido um caso com o pai do ex-marido, por alegadamente ter ajudado os suspeitos. A mulher terá arrendado a casa, juntamente com o pai, bem como outro local para esconder o ex-marido de Choi.

O ex-marido de Choi irá comparecer em tribunal esta segunda-feira, ao lado dos outros membros da família: o pai e irmão mais velho, acusados de homicídio, e a mãe, acusada de perverter o curso da justiça.

Choi teve disputas financeiras que envolviam dezenas de milhões de dólares de Hong Kong com o ex-marido e a família deste, revelou o superintendente Chung, acrescentando que "algumas pessoas" estavam insatisfeitas com a forma como a mulher de 28 anos geria as próprias finanças.