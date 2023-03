Já reparou que os dias estão maiores? A partir deste domingo isso vai ser ainda mais visível. A hora muda a 26 de março, passando das 01:00 para as 02:00.

É a entrada na “Hora de Verão”, com os relógios a adiantarem uma hora às 01:00 de Portugal Continental e da Região Autónoma da Madeira, processo que na Região Autónoma dos Açores se faz das 00:00 para as 01:00.

A mudança na hora traz também mudanças de horários e dúvidas sobre informações de transportes. No caso dos comboios, a CP esclarece que as ligações previstas para as 01:00 e 02:00 passam a realizar-se às 02:00 e às 03:00, respetivamente.

Já as operadoras de autocarros não divulgaram alterações aos seus serviços, enquanto a Soflusa, por exemplo, deve manter aquilo que faz habitualmente: horários regulados pela hora antiga até às 05:00.

O atual regime de mudança da hora é regulado por uma diretiva (lei comunitária) de 2000, que prevê que todos os anos os relógios sejam respetivamente adiantados e atrasados uma hora no último domingo de março e no último domingo de outubro, marcando o início e o fim da hora de verão.