O Ministério da Saúde deliberou esta segunda-feira que 11 dos 14 serviços de Urgência de Pediatria de Lisboa e Vale do Tejo vão estar abertos durante 24 horas a partir de dia 1 de abril.

São eles:

1. Centro Hospitalar do Médio Tejo - Unidade de Torres Novas;

2. Centro Hospitalar do Oeste – Unidade de Caldas da Rainha;

3. Hospital Distrital de Santarém;

4. Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte – Hospital Santa Maria;

5. Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central – Hospital D. Estefânia;

6. Hospital Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra);

7. Hospital de Vila Franca de Xira;

8. Hospital de Cascais;

9. Hospital Garcia de Orta;

10. Centro Hospitalar Barreiro Montijo;

11. Centro Hospitalar de Setúbal* – suspende atividade das 21:00 de sexta-feira às 09:00 de segunda-feira, de 15/15 dias.

Também a partir de 1 de abril, três centros hospitalares da região de Lisboa vão estar abertos apenas das 09:00 às 21:00 para admissão de doentes. É o caso do Hospital S. Francisco Xavier, que mantém o horário praticado há vários anos, com os médicos a integrar a escala noturna do CHULC – Hospital D. Estefânia; do Centro Hospitalar do Oeste – Unidade de Torres Vedras, que, em geral, já não conseguia cumprir no período noturno com os requisitos dos serviços de urgência de pediatria; e do Hospital de Loures, que suspende atividade durante o fim de semana.

No âmbito da estratégia de reorganização do serviço de urgência de Pediatria na Região de Lisboa e Vale do Tejo, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) garante que nenhum dos 14 Serviços de Urgência de Pediatria desta região encerra.

No entanto, o número de unidades fechadas durante o período noturno, entre as 21:00 e as 09:00, aumenta para três, uma vez que o serviço de urgência do Hospital Beatriz Ângelo já estava fechado à noite e aos fins de semana por falta de profissionais.

Esta estratégia resulta de “longas semanas de trabalho, com os profissionais das várias instituições que estão no terreno, com a ponderação e diálogo necessários, visando a construção de respostas que visam assegurar a proximidade e o acesso da população ao SNS, sublinhando a enorme generosidade e esforço dos profissionais”, refere a DE-SNS em comunicado.

Os resultados do plano estratégico vão ser monitorizados pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, com o objetivo de "avaliar a necessidade de alterações e definir a atuação nos restantes trimestres de 2023". Tudo isto surge ainda com a perspetiva, assumida pelo Ministério, de "potencial redução dos pontos de rede no verão" e o "aumento da disponibilidade no inverno, adaptando a oferta à procura de cuidados".

Além disso, a deliberação determina que o INEM deve estar em "regime de prontidão", disponibilizando os meios de emergência médica pré-hospitalar "de forma segura e adequada". Deve ainda "desenvolver um sistema de partilha de informação no que concerne à disponibilização de vagas nas Unidades de Cuidados Intermédios e Intensivos Pediátricas, em articulação com o Transporte Inter-hospitalar Pediátrico, para garantir respostas consistentes".