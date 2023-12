"Foi só um susto". Incêndio no serviço de Ginecologia/Obstetrícia do Hospital de Abrantes adia reabertura

Um incêndio que atingiu, este domingo, o serviço de Ginecologia/Obstetrícia do Hospital de Abrantes vai adiar a reabertura do serviço prevista para esta segunda-feira, confirmou fonte do hospital à CNN Portugal.

O incêndio, que foi rapidamente extinto por enfermeiras e seguranças do hospital, terá começado num equipamento informático.

"Importa dizer que, este fim de semana, não tínhamos nenhuma grávida nem nenhuma senhora admitida porque o serviço estava encerrado numa paragem programada para 30 e 31 de dezembro", afirmou Diana Ralha, assessora do Hospital de Abrantes à CNN Portugal.

Garantindo que "foi só um susto", a mesma fonte adiantou que o incêndio não fez feridos e que "já está tudo controlado".

"Não vamos é conseguir abrir amanhã como estava previsto", adiantou.

Segundo o CDOS Do Médio Tejo, quando os bombeiros chegaram ao local, o incêndio já estava extinto e procederam às operações de desenfumagem do local.

No local estiveram 20 operacionais apoiados por seis veículos.