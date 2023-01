A Polícia Judiciária está a fazer buscas no Hospital de Braga, por suspeitas de crimes económicos em violação de regras da contratação pública.

Em comunicado, o Hospital de Braga confirmou a realização das buscas. "O Hospital de Braga informa que se encontram a decorrer buscas do Ministério Público nas suas instalações. O Conselho de Administração reitera que se encontra a colaborar totalmente com as autoridades nas diligências realizadas", pode ler-se na nota.

A Polícia Judiciária também confirmou a realização das buscas neste hospital, bem como numa empresa do Porto. "Em investigação está matéria relacionada com contratação pública, nomeadamente com eventuais irregularidades em procedimentos públicos de aquisições efetuadas pela Unidade Hospitalar", referem as autoridades em comunicado.