A jovem de 17 anos que sobreviveu mais de 20 horas em alto mar, no Algarve, já recebeu alta do hospital de Faro, onde estava internada desde que foi resgatada, no domingo.

Fonte do Centro Hospitalar Universitário do Algarve confirmou à CNN Portugal que Érica Vicente já não se encontra nos "cuidados imediatos" daquele hospital. Na segunda-feira, o diretor clínico do Hospital de Faro já tinha adiantado que a adolescente, que se encontrava "estável", poderia vir a ter alta dentro de 24 ou 48 horas.

A jovem tinha desaparecido ao final do dia de sábado, numa prancha de paddle, empurrada pelo vento, na praia do Coelho, em Vila Real de Santo António. Mais de 20 horas depois, foi encontrada com vida por um navio mercante a 25 milhas (cerca de 46 quilómetros) a sul de Vila Real de Santo António. Acabou por ser resgatada por um helicóptero da Força Aérea - um momento que foi registado em vídeo e divulgado aos meios de comunicação social - tendo sido transportada para o Hospital de Faro.