A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) e a Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS) anunciaram esta terça-feira que vão investigar a alegada negligência no serviço de cirurgia do Hospital de Faro para “cabal esclarecimento” das denúncias.

“A ERS e a IGAS, após terem tido conhecimento dos factos relativos a eventuais casos relacionados com alegadas negligências ocorridas no Centro Hospitalar Universitário do Algarve – Hospital de Faro, decidiram, no quadro das suas competências, abrir respetivamente um processo de investigação e um processo de inquérito que permita o cabal esclarecimento destas acusações”, adiantou o regulador à agência Lusa.

A mesma fonte avançou que as duas entidades decidiram ainda cooperar de modo a obter “todos os esclarecimentos necessários de forma complementar” sobre os alegados erros e casos de negligência denunciados à Polícia Judiciária por uma médica interna do hospital.

Estas denúncias levaram, na segunda-feira, o Ministério Público a instaurar um inquérito, que decorre no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro, e já esta terça-feira a Ordem dos Médicos (OM) anunciou a criação de uma comissão técnico-científica de peritos para avaliar os casos denunciados.

Em causa está uma queixa efetuada por uma médica interna na Polícia Judiciária e divulgada na sua conta na rede social Twitter sobre “11 casos ocorridos entre janeiro e março” no hospital de Faro de “erro/negligência” no serviço de cirurgia.

Segundo a médica, dos 11 doentes, “três morreram, dois estão internados nos cuidados intermédios, os restantes tiveram lesão corporal associada a erro médico, que variam desde a castração acidental, perda de rins ou necessidade de colostomia para o resto da vida”.