Incêndio obriga à retirada de doentes no Hospital de Guimarães

Ao final da tarde desta segunda-feira, um incêndio deflagrou na ala B do piso 11 do edifício principal do Hospital da Senhora da Oliveira, em Guimarães.

De acordo com o comunicado enviado às redações, as chamas já foram extintas e a normalidade já estava a ser retomada pouco depois das 20:00.

A unidade hospitalar assegura que o plano de emergência “foi imediatamente ativado” e “funcionou em conformidade sem a existência de qualquer incidente”.

O Hospital de Guimarães informa ainda que “os doentes foram devidamente e atempadamente evacuados, em conforto e segurança”.