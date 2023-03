Os chefes de equipa do Serviço de Urgência Geral do Hospital de Loures apresentaram esta quarta-feira a sua demissão. Na nota a que a CNN Portugal (do mesmo grupo da TVI) teve acesso, os responsáveis afirmam que está em causa a "missão e a qualidade assistencial, bem como a segurança dos doentes e profissionais".

A demissão acontece num dia em que a urgência do serviço de Pediatria vai estar encerrada entre as 21:00 e as 09:00.

Na carta endereçada à administração hospitalar é referido que a instituição "vive os piores momentos da sua história e vê-se a não cumprir o seu maior objetivo", que é "a prestação de cuidados de excelência ao doente".

“Os médicos desta casa (os que vão ficando) têm feito diversos apelos às suas chefias denunciando a situação grave, perigosa e desumana que vivemos hoje em dia”, referem os diretores na carta assinada a 26 de fevereiro, e que remete para "a escassez de recursos humanos".

“Os últimos meses têm sido marcados pela saída recorrente de especialistas do Serviço de Medicina Interna do Internamento e da Equipa Dedicada do Serviço de Urgência Geral”, referem na carta de demissão, onde sublinham que esta redução não tem sido acompanhada por uma diminuição de doentes.