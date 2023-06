Chefes da urgência de obstetrícia do Santa Maria demitem-se

Os chefes de equipa das urgências de Obstetrícia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, demitiram-se esta sexta-feira de funções.

Ao que a CNN Portugal apurou, mais de uma dezena de profissionais assinaram a carta de demissão apresentada ao conselho de administração.

Os profissionais recusam-se a fazer horas extra no serviço, acusando a administração do hospital de ameaças.

As demissões surgem poucos dias depois de o diretor do serviço de Obstetrícia e Ginecologia, Diogo Ayres de Campos, ter sido afastado do cargo por ter questionado o projeto de reestruturação da maternidade do hospital e a colaboração com o Hospital São Francisco Xavier.