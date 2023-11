Hospital de Santa Maria com pico de afluência de doentes

O maior hospital de Lisboa, o santa Maria alertou há uma afluência acima do habitual de doentes. Só esta sexta-feira registaram 470 episódios - na urgência central - sem contar com a urgência pediátrica - ontem atenderam mais de 170 crianças. Esta afluência corresponde a um aumento de 50%, em comparação com a semana anterior.

A CNN Portugal sabe que os serviços que inspiram mais preocupação são a Ortopedia e Cirurgia.

“Estamos com algumas dificuldades. Tivemos um aumento muito grande da afluência no dia de ontem [sexta-feira]. Hoje mantemos uma afluência aumentada em relação a dias anteriores e sabemos que existem vários hospitais à volta que determinadas valências encerradas e é necessária uma coordenação muito grande”, disse o diretor do serviço de urgência do Hospital Santa Maria, João Gouveia.

Perante os constrangimentos anunciados na rede de urgências hospitalares na região de Lisboa e Vale do Tejo, acentuados no fim de semana, e para evitar tempos de espera muito acima do desejável na urgência do Hospital de Santa Maria decorrentes de um grande aumento da afluência, o CHULN aconselhou este sábado, através de um comunicado:

- À utilização dos Cuidados de Saúde Primários da área de residência das famílias nos casos menos urgentes;

Na área de referência do CHULN, o ACES Lisboa Norte – centros de saúde de Sete Rios, Carnide, Alvalade, Lumiar, Benfica – disponibiliza consultas abertas aos sábados das 10.00 às 18.00, no Centro de Saúde de Sete Rios; aos Domingos das 10.00 às 14.00, no Centro de Saúde de Sete Rios. Todos os dias da semana das 8.00 às 20.00, sem necessidade de marcação prévia;

- Ligar à Linha SNS 24 (808 24 24 24) perante um problema de saúde não emergente, antes de se dirigir a uma urgência hospitalar.

- Ligar ao INEM (112) em caso de situação grave.

O CHULN sublinha e agradece ainda a abnegação e profissionalismo das suas equipas na manutenção de uma resposta diária diferenciada e ininterrupta à população de toda a região de Lisboa num contexto de maior pressão assistencial.

Já este sábado a Direção Executiva do SNS publicou um novo plano de reorganização das urgências que abrange mais de 37 pontos de várias especialidades no país, que vão funcionar com limitações entre 19 e 25 de novembro. Estes constrangimentos poderão levar os hospitais a adiar as cirurgias programadas.

Num comunicado enviado aos órgãos de comunicação social, a Direção-Executiva admite que o Serviço Nacional de Saúde "atravessa um período crítico da sua existência" com "diversas condicionantes", como a escassez de recursos humanos ou "o recurso excessivo pelos portugueses a cuidados de saúde".

Consulte a lista completa das unidades hospitalares que vão estar limitadas.