As urgências pediátricas no distrito de Setúbal, ou seja o serviço do hospital de Setúbal e do Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, podem vir a encerrar aos fins de semana rotativamente.

A TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) teve acesso a um documento de trabalho no qual é apontada essa hipótese que pode vir a ser implementada pelo SNS, à semelhança do que já acontece com as maternidades.

De acordo com o documento, está constituído um grupo de trabalho para repensar a resposta das urgências pediátricas e a solução pode vir a ser a rotatividade aos fins de semana das urgências pediátricas entre os hospitais de Setúbal e Barreiro/Montijo.

Ainda assim a medida já aplicada às maternidade continua a ser alvo de duras críticas para os que se sentem desiludidos com o trabalho da nova direção executiva do SNS criada para reorganizar a resposta aos problemas na saúde.

A direção executiva do SNS garante que no caso da pediatria ainda não conhece as propostas dos grupos de trabalho técnicos mas admite estar a estudar as várias especialidades em termos de resposta ao serviço de urgência.