IGAS abre inquérito para investigar incêndio no hospital de Penafiel

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) instaurou um inquérito para apurar o que se passou no Hospital Padre Américo, em Penafiel, onde ocorreu um incêndio na terça-feira.

De acordo com um comunicado daquela autoridade, está em curso um inquérito para “apuramento dos factos relacionados com a ocorrência do incêndio que deflagrou na manhã do passado dia 26 de dezembro na ala de psiquiatria do Hospital Padre Américo”.

Este incêndio de grandes proporções provocou ferimentos a seis pessoas, sendo que cinco utentes chegaram a ser dados como desaparecidos, mas depois foram localizados.

Segundo avançou fonte dos Bombeiros Voluntários de Penafiel, o alerta para o incêndio soou pelas 08:00 e cerca das 09:45 estava dominado. As causas do incêndio são ainda desconhecidas, embora a administração do hospital suspeite que o fogo possa ter sido causado por um dos utentes.

Dos feridos, todos ligeiros, devido à inalação de fumo, quatro foram transferidos para outra ala do hospital e duas pessoas foram assistidas no local na sequência do incêncio que mobilizou mais de três dezenas de operacionais, indicaram fontes da Proteção Civil.

"A ala de internamento está danificada, inoperacional, nos próximos dias não vamos ter condições de ter os doentes de psiquiatria internados aqui", disse Carlos Alberto, presidente do conselho de administração do hospital, acrescentando que são 27 os doentes que foram transferidos para outra unidade hospitalar.

Entretanto, de acordo com uma publicação no Facebook, o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa deu conta dos "elevados danos nas instalações e equipamentos, que vão tornar inoperacional, durante os próximos dias/semanas, aquele serviço" do hospital.