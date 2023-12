Autoridades procuram idosa com Alzheimer que desapareceu de hospital em Lisboa

A PSP está a fazer diligências para encontrar uma mulher de 73 anos, que padece da doença de Alzheimer e que está desaparecida desde terça-feira, em Lisboa, depois de ter saído pelo próprio pé do Hospital São Francisco Xavier.

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP disse à agência Lusa que foi feita uma “participação de desaparecimento” na terça-feira, relativa a uma senhora de 73 anos que terá desaparecido do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

“A PSP está a trabalhar na procura da pessoa desaparecida, que padece da doença de Alzheimer, conforme a comunicação feita às autoridades por familiares”, disse a mesma fonte.

Sem adiantar “quais as diligências”, a fonte avançou que “até ao momento já foram feitos vários avistamentos”, sem adiantar mais pormenores.

O Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, a que pertence o Hospital São Francisco Xavier, avançou em comunicado, datado de quinta-feira, que deu entrada uma utente, na terça-feira, e saída da mesma “pelo seu próprio pé no mesmo dia, enquanto aguardava observação médica”.

De acordo com o comunicado, “foi registado no processo clínico o bom estado geral da senhora”, bem como o facto de estar “nos momentos de interação, consciente, orientada e colaborante com os profissionais”.

“Após confirmação pelo familiar que a acompanhava, do seu desaparecimento, foram feitos os procedimentos habituais nestes casos, visualização das imagens de câmaras no exterior do hospital e identificação da saída pelo seu próprio pé, do hospital pelas 18:00, reporte ao posto local de PSP e averiguação em todas as instalações do próprio hospital pelos profissionais no sentido de despistar possível entrada não identificada por outra porta”, refere a nota.

Fonte do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental adiantou hoje à Lusa que os profissionais do hospital “andaram e andam” nas imediações para um eventual avistamento da senhora na zona de Algés.

Nas redes sociais está a ser difundida uma mensagem de apelo para o desaparecimento da senhora de 73 anos, referindo que na altura vestia ‘leggings’ pretas, camisola de malha azul escura e chinelos do hospital”.

“Última vez vista na zona de Algés, junto à Farmácia Ocidental às 11:00 de 13/12”, pode ler-se na publicação.