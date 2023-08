Hospital São Francisco Xavier com média de 11 nascimentos por dia em agosto

O Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, teve uma média de 11 nascimentos por dia desde o início do mês, quando recebeu a atividade do bloco de partos do Hospital de Santa Maria.

A informação foi divulgada num comunicado da direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), que além de dar conta do nascimento de 11 bebés por dia, em média, diz que na primeira semana de funcionamento do novo sistema nasceram 79 bebés, com um recorde de 20 bebés no dia 5.

Desde 01 de agosto que a atividade assistencial de ginecologia/obstetrícia e neonatologia do Hospital de Santa Maria decorre no Centro Materno Infantil do Hospital de São Francisco Xavier.

A transferência dos serviços, devido a obras no bloco de partos do Hospital Santa Maria, no valor de seis milhões de euros e com a duração de nove meses, gerou muita polémica nos últimos meses, com diversos profissionais a contestarem a mudança e alguns a recusarem-na mesmo.

No entanto, a 1 de agosto, após uma visita a São Francisco Xavier, o diretor-executivo do SNS, Fernando Araújo, disse que todos os médicos de Santa Maria escalados para São Francisco Xavier tinham comparecido.

Citado no comunicado, Fernando Araújo diz que o processo “tem decorrido de forma tranquila, de acordo com o planeado e tornado público em maio de 2023”, e agradece “a forma empenhada e organizada como se construiu a parceria”, entre profissionais e os dirigentes dos dois hospitais.

Até agora não foram necessárias transferências para blocos de parto privados, “sendo que as equipas de profissionais de saúde cumpriram integralmente com as escalas”, refere também o comunicado da DE-SNS.