Camas em forma de coração e banheiras de massagem com champanhe: dentro dos hotéis americanos para adultos

Banheiras de hidromassagem em forma de coração rodeadas de pétalas de rosas, camas circulares com tectos que reproduzem um céu noturno estrelado e banheiras de hidromassagem numa taça de champanhe de fazer cair o queixo, com dois metros e meio de altura, para dois.

Bem-vindo ao Cove Pocono Resorts, na Pensilvânia, outrora conhecido como a "Capital Mundial da Lua de Mel" graças à sua variedade de hotéis só para adultos e às características peculiares dos seus quartos.

A partir do momento em que os fotógrafos Margaret e Corey Bienert, casados, saíram do carro e entraram no Pocono Palace - um dos três hotéis do Cove Pocono Resorts - ficaram maravilhados.

"Acho que ver algo tão exagerado, brincalhão e divertido, mas também orientado para os adultos, foi uma sensação de liberdade", diz Margaret à CNN.

"Foi realmente um fim de semana mágico. Não conseguia parar de tirar fotografias. E depois de sairmos, pensei: 'Ok, quando é que vamos voltar?"

Não foram apenas os quartos peculiares que despertaram a atenção de Margaret e Corey. Foi o ambiente retro dos anos 60 - pense em jogos organizados para testar os seus conhecimentos sobre o seu parceiro e competições de bowling - bem como os bares deslumbrantes que servem cocktails com "nomes engraçados e sensuais", como diz Margaret.

Em vez de parecer antiquado, o ambiente retro do Cove Pocono Resorts era apelativo para os Bienerts de trinta e poucos anos. Não só estavam desesperados por regressar, como Margaret e Corey deram por si a vasculhar a Internet para encontrar outros locais semelhantes em todo o país.

E assim nasceu um projeto fotográfico, apelidado de "A Pretty Cool Hotel Tour" [tradução à letra, "Uma visita guiada a hotéis muito fixes"], que foi lançado no Instagram, ganhou popularidade no TikTok e está agora disponível para leitura em livro: "Hotel Kitsch: A Pretty Cool Tour of America's Fantasy Getaways" via Artisan Books.

A ascensão do hotel de lua de mel

Uma cama em forma de coração no Miami Princess Hotel em Miami, Flórida. Margaret e Corey Bienert/Courtesy Artisan Books

O Cove Pocono Resorts estreou a sua banheira de hidromassagem em forma de coração em 1963. De cor vermelha vibrante e rodeada por paredes de espelhos, a banheira em forma de coração tornou-se, com o decorrer da década, um símbolo de uma nova era mais ousada.

Em 1971, a banheira em forma de coração foi apresentada numa página da revista Life: a fotografia de um casal a meio de um beijo e de um banho de banheira era acompanhada por um texto que questionava se a banheira representava "um excesso de vulgaridade afluente?"

Em breve, hotéis de todo o país estavam a copiar o design, que o proprietário do hotel Poconos e designer de banheiras Morris Wilkins não tinha conseguido patentear. Em vez de ficar desanimado, Wilkins começou a superar-se a si próprio. Em 1984, estreou uma banheira de hidromassagem imponente, concebida para reproduzir uma taça de champanhe cupé. Fez questão de a patentear e as suites que ofereciam a banheira de hidromassagem de champanhe tinham em breve uma lista de espera de um ano.

A banheira de hidromassagem em forma de taça de champanhe no Cove Poconos Resorts foi lançada em 1984. Margaret e Corey Bienert/Curtesy Artisan Books

Quando Margaret e Corey apareceram no Cove Pocono Resorts quase quatro décadas depois, depararam-se com alguns espaços modernizados e renovados, mas as principais características que tornaram os resorts famosos permaneceram intactas.

Margaret diz que inicialmente pensou que a banheira de champanhe era "hilariante", mas depois tirou um autorretrato com Corey em que estavam sentados na banheira a abraçarem-se. A imagem resultante é mais romântica do que pirosa.

Para Margaret e Corey, estas imagens da banheira de champanhe tornaram-se a tese do seu projeto de hotel. Eles embarcaram numa busca por destinos que fossem igualmente "ultra divertidos, românticos, só para adultos", como diz Margaret. O objetivo era encontrar locais que, ao mesmo tempo, "não se levassem a sério e se apoiassem totalmente no que estão a oferecer".

À procura de hotéis

O quarto "Northern Lights" no Don Q Inn, no Wisconsin, evoca uma paisagem árctica. Margaret e Corey Bienert/Cortesia Artisan Books

No Gallery Holiday Motel, construído na década de 1980, em South Amboy, Nova Jérsia, o casal deparou-se com tetos espelhados em abundância, estofos de veludo, banheiras em forma de coração - mas também com um quarto temático de selva e uma suite de praia. Na pousada californiana Victorian Inn, descobriram uma cama de carro antigo. Na pousada Anniversary, construída nos anos 90, que tem instalações em Idaho e Utah, há uma banheira com uma imponente fénix a erguer-se das cinzas por cima.

Depressa aprenderam que as camas em forma de coração são más para dormir. E as cadeiras temáticas e peculiares nem sempre são especialmente confortáveis. Encontrar as tomadas eléctricas revelou-se muitas vezes complicado.

Nem todos os hotéis que Margaret e Corey frequentam são relíquias do século XX. No Designer Inn and Suites, em Toledo, Iowa - redecorado no início dos anos 2000 - o casal descobriu o quarto "Heart's Delight", com uma cama de veludo com o cupido gravado e espelhos em forma de coração cor-de-rosa no teto. Também gostaram de ver o paraíso cor-de-rosa do Trixie Motel, que estreou em 2022 e foi concebido pela drag queen Trixie Mattel, conhecida por "Ru Paul's Drag Race".

Os quartos temáticos submarinos completos com camas de concha no Best Western em Galena, Illinois, foram outro destaque. Quando Margaret e Corey descobriram estes quartos, aperceberam-se de que mesmo os hotéis de cadeia, pelo menos os geridos por proprietários de franchising criativos, podem ter um ou dois quartos peculiares.

"Não podem utilizar os quartos temáticos na publicidade ou em qualquer material promocional", explica Margaret. "Por vezes, chamam-lhes quartos 'secretos'. Esses são sempre divertidos de descobrir."

Há semelhanças entre a maioria dos hotéis apresentados nas redes sociais de Margaret e Corey e no livro, mas há pontos ocasionais que podem parecer menos óbvios. Enquanto Margaret e Corey geralmente gravitam em torno de espaços apenas para adultos, alguns dos hotéis que apresentam - como o Wildwood Inn em Florence, Kentucky, que abriga um quarto sem janelas, "caverna ártica" - são familiares e as crianças também são bem-vindas.

Alguns dos espaços são interpretações não convencionais do conceito de hotel - pense no Love Cloud, um pequeno avião equipado com uma cama de lençóis vermelhos, ou no Don Q Inn, no Wisconsin, que inclui um avião convertido que fica no chão, mas que também oferece um quarto temático do espaço exterior e um quarto temático do Ártico com uma experiência surpresa de urso polar.

Margaret diz que o objetivo do casal sempre foi que os seus "corações nos guiassem para onde quer que fossemos".

"Ver algo tão exagerado, brincalhão e divertido, mas também direcionado para adultos - estava no céu porque me senti tão livre". Margaret Bienert, fotógrafa

Muitos dos hotéis que cobrem - apesar de serem eminentemente Instagramáveis - são anteriores à omnipresença dos telemóveis. Não estão espalhados pelas redes sociais, muitas vezes nem sequer são particularmente bem publicitados. Para encontrar potenciais locais a visitar, Margaret e Corey recorrem a designers e pedem-lhes listas de hotéis em que trabalharam.

Também recebem recomendações boca a boca de utilizadores das redes sociais. As pessoas comentam "Os meus pais passaram a lua de mel num sítio com uma cama em forma de coração" numa publicação nas redes sociais, e Margaret questiona-os sobre o local exato. Depois, ela e Corey traçam os destinos em mapas e embarcam em viagens gigantescas pelos EUA.

Para onde quer que vão, Margaret e Corey levam as suas máquinas fotográficas atrás. Foi o amor partilhado pela fotografia que os uniu quando se conheceram na faculdade e, embora os seus estilos normalmente divirjam, para este projeto, os dois partilham uma visão criativa firme.

"No início, estávamos ambos fascinados e concentrados em elementos diferentes", explica Corey. "E depois, como já estamos a fazer o projeto há tanto tempo, agora temos uma espécie de estilo próprio."

Para além de fotografias, Margaret e Corey também captam imagens em filme. O vídeo ajuda-os a captar a escala das suites - e permite-lhes fazer visitas guiadas e explicar os toques peculiares nos quartos. Por exemplo, quem quiser saber mais sobre a mecânica por detrás da banheira de hidromassagem flutuante com champanhe pode ver a explicação de Margaret nas redes sociais.

"Na verdade, trata-se de uma ilusão de ótica", diz Margaret à CNN Travel. "Atrás da banheira há espelhos e, na verdade, ela não está apoiada na haste. Por isso, sobe-se atrás da banheira até ao segundo andar e desce-se para a banheira. A banheira está a sair da parede, mas na verdade está no segundo andar."

"Há também um duche normal no quarto, por isso não é a única forma de tomar banho", acrescenta Corey.

O significado de kitsch

O quarto Rain Forest no Designer Inn em Toledo, Iowa. Margaret e Corey Bienert/Cortesia Artisan Books

Apesar de Margaret e Corey ocasionalmente se divertirem com os hotéis que visitam, é sempre com um sentido de reverência e apreço. Eles insistem que chamar os hotéis de "kitsch" no título do livro é um elogio, não um insulto.

Afinal de contas, diz Margaret, há "uma intencionalidade no aspeto divertido - o aspeto disparatado". Quanto mais pesquisa fazem, quanto mais hotéis vêem, mais ela e Corey têm a certeza disso.

"Os proprietários queriam que o romance tivesse um aspeto realmente leve, proporcionando-lhe uma experiência divertida que remetesse para a sua infância, os aspectos muito Disneyland destes quartos, mas dizendo que isto é para si e para a sua vida adulta, para si e para o seu parceiro romântico", afirma Margaret.

Para Margaret, um subproduto interessante do projeto é a forma como este desafiou a sua educação cristã conservadora. Tanto ela como Corey cresceram em famílias evangélicas, onde Margaret diz que "qualquer forma de sexualidade é um assunto muito importante". Margaret diz que sentiu isso de forma particularmente intensa enquanto mulher.

"Nunca houve uma altura na minha vida em que me sentisse muito confortável ou convidada a ser uma pessoa sexual", reflecte Margaret.

Apesar de Margaret e Corey se terem distanciado desta educação religiosa, Margaret diz que embarcar neste projeto e visitar estes hotéis só para adultos - incluindo uma paragem no hotel de swingers Mon Chalet, no Colorado - "desafiou realmente muitos dos meus pontos de vista sobre mim própria".

"Ir a espaços só para adultos que eram divertidos, muito alegres, convidou-me a entrar num espaço para o qual nunca tinha sido convidada antes", afirma.

Para Margaret, este é o ponto crucial da série:

"Gostei de dar permissão a cada vez mais pessoas para serem quem querem ser e encontrarem romanticamente o que funciona para elas", diz.

"E, quer estejam ou não com um parceiro, encontrem formas de se expressarem e de se sentirem como vocês próprios, quer seja sexualmente ou de outras formas, porque, mais uma vez, até mesmo o design destes locais pode ser um verdadeiro desafio."

Futuro do hotel temático

Eis Margaret e Corey a posar na Suite Sea Cave na Pousada Black Swan em Idaho. Margaret e Corey Bienert/Cortesia Artisan Books

Embora a maioria dos hotéis que Margaret e Corey destacam se situem nos EUA, o livro também destaca alguns noutros locais do mundo.

Em Ibiza, Espanha, o Romeo's Motel & Diner, recentemente inaugurado, foi inspirado nos hotéis americanos da velha guarda. Margaret e Corey dizem que o designer, Diego Calvo, os contactou através das redes sociais para lhes dizer que muitas das suas fotografias estavam no seu moodboard.

Margaret e Corey ficaram lisonjeados. Depois, quando foram visitar o hotel espanhol e viram as banheiras em forma de coração e a decoração vibrante, apaixonaram-se pelo espaço. A experiência também os levou a pensar no futuro dos hotéis temáticos e kitsch - se antes pareciam foleiros ou antiquados, muitos jovens de hoje consideram o seu glamour desvanecido apelativo e intrigante. Ajuda o facto de aparecerem nas redes sociais, mas também, sugere Margaret, o facto de as pessoas perceberem como estes espaços inesperados podem ser divertidos.

"Quantas vezes entramos numa sala que nos transporta para um mundo completamente diferente e nos dá uma experiência muito específica que nos pode fazer rir ou deixar desconfortáveis?", diz ela.

"Há qualquer coisa que faz com que dar a um casal um ambiente diferente ao qual não estão habituados pode ser uma experiência memorável."