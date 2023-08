Reservas em hotéis em agosto bate o recorde de 2019

As reservas de hotéis em Portugal no mês de agosto aumentaram em 23% face aos números recorde que foram atingidos em 2019, segundo dados do ‘World Hotel Index’ da plataforma SiteMinder.

Em Portugal, até esta sexta-feira, quase 80% das reservas são de estrangeiros, mais do que os 77% verificados no ano passado, à frente de países como Itália (77%), França (62%) e Espanha (56%).

“O impulso das reservas por parte do público estrangeiro é uma prova da crescente atividade do setor turístico nos últimos 12 meses em Portugal. Quanto às provisões para o final do verão e o início do outono, 87% do total de reservas de hotéis para mês de setembro são viajantes internacionais, atingindo 91% para outubro”, apontou, em comunicado.