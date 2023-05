Estada em hotel de "influencers" vira autêntico pesadelo depois de turista encontrar cadáver debaixo da cama

Lugar perfeito para fotos, com uma ótima localização, mas com um cadáver debaixo da cama. Poderia ter sido mais ou menos isto o que um turista chinês poderia ter escrito na sua avaliação do Hotel Guzang Shuhua Inn, em Lhasa, no Tibete, depois de ter sido confrontado com uma experiência de horror ao encontrarem um morto debaixo da sua cama. Por causa deste incidente, decorre agora uma investigação.

Zhang, o nome utilizado pelos órgãos de comunicação locais para identificar o turista, reservou um quarto no Guzang Shuhua Inn, no final de abril. Segundo a BBC, quando chegou, o chinês notou um cheiro forte no quarto mas, ainda assim, continuou a sua vida. Deitou-se e descansou durante três horas e, mais tarde, foi passear. Quando voltou, o cheiro estava mais forte. Nada de macabro lhe passava pela cabeça. Pensou que pudesse vir de uma padaria perto dali ou das condutas de ar - pensou até que poderia ser dos seus pés, mas rapidamente descartou essa hipótese.

Decidiu, então, queixar-se e solicitou a mudança de quarto. Porém, poucas horas depois da mudança, bateram-lhe à porta. Funcionários do hotel pediram-lhe que se deslocasse ao quarto que tinha deixado vago. À sua espera estava a polícia, que recolheu uma amostra do seu ADN e lhe disse que não se preocupasse, uma vez que já tinha detido um suspeito.

Zhang abandonou Lhasa no dia seguinte e escreveu uma crítica online, que só chamou a atenção dias depois, quando um utilizador partilhou um print do seu comentário nas redes sociais. O hotel ainda tentou negar toda a história, mas Zhang partilhou a sua experiência na rede social Weibo e publicou a fatura, comprovando assim a sua estada na unidade hoteleira.



A situação acabou por dar uma boa história para os órgãos de comunicação que agora o têm procurado para saber o que se passou. "Estou com muito medo e tenho tido problemas em dormir", disse Zhang, ao jornal local Shangyou News.



O Guzang Shuhua Inn era conhecido como um hotel de "influencers". A unidade hoteleira tibetana era popular nas redes sociais, por ser um bom local para tirar fotos. Agora, a fama terá aumentado, mas por razões diferentes.