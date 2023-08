Neste hotel em Portugal, os adultos não podem entrar sozinhos (e é possível conhecer Messi)

Presidente do grupo Vila Galé lamenta falta de condições para "procriar" e é contra "subida generalizada" dos salários

O telhado é rasgado por um balão de ar quente, de tecido verde e laranja. Vê-se o recorte no edifício, em formato de pirâmide, e pensa-se: os sonhos podem mesmo fazer-nos voar. E não há melhor altura para sonhar do que quando somos crianças. Na base, no cesto, funciona um bar, onde se servem espumante e caipirinha sem álcool.

Porque é para as crianças que todo este espaço, em Beja, é pensado. É um hotel, sim. Mas também é um verdadeiro parque de diversões, onde o desafio vai ser conseguir fazer tudo o que há para oferecer. Atenção: os adultos, por mais que queiram, não podem entrar aqui sozinhos. A verdadeira chave de acesso são os miúdos.

Para embarcar nesta aventura, a família tem de passar pela receção em forma de caravela. O Vila Galé Nep Kids está a funcionar desde junho e, por agora, as famílias portuguesas têm ajudado a perceber o que funciona melhor para as crianças. O conceito, admite o grupo hoteleiro, pode chegar a outros pontos do país.

Balão marca o 'lobby' do hotel

Bar funciona no cesto do balão de ar quente

Receção é uma caravela

Uma longa lista de coisas para fazer

Sabemos que as férias com crianças podem ser um grande cansaço. É a pensar nisso que neste hotel existem monitores e animadores prontos para entreter os miúdos durante todo o dia. Ainda assim, os pais não têm recorrido muito a esta ajuda. Gonçalo Rebelo de Almeida, administrador, descreve-os como “pais galinha”, sempre de telefones apontados para captar todas as peripécias da prole.

O carrossel e os trampolins estão, segundo estes meses de portas abertas, nos preferidos da criançada. Mas também a piscina, cheia de escorregas, onde é possível entrar na água através do bico de um pelicano. E, por falar em aves, a poucos metros, é possível dar aos pedais nas gaivotas que existem no lago.

Bem, não vamos contar tudo, até para não estragar a potencial surpresa. Mas há paredes de escalada, karts, sala de cinema e várias máquinas de jogos. Bem como um elétrico da Carris, uma ambulância ou um carro da GNR onde os mais pequenos podem andar (sem sair do sítio, claro) à vontade – e, quem sabe, descobrir um talento ou profissão de futuro.

“Os pais ficam mais encantados do que os filhos”, resume Jorge Rebelo de Almeida, presidente do grupo Vila Galé à CNN Portugal. E os avós, acrescenta, quando se juntam à festa, são sempre os mais permissivos.

Carrossel destaca-se na paisagem do parque de diversões ao ar livre

Passeios de gaivotas permitem contacto com a natureza

Parede de escalada permite testar o espírito mais aventureiro

Espaço para brincar

Por mais que existam jogos e brinquedos, há uma coisa por estes lados que é cada vez mais rara nos dias que correm: o espaço para brincar. E espaço há mesmo muito: uma herdade de 1620 hectares, literalmente. “Um dos grandes atrativos”, diz Jorge Rebelo de Almeida, é o campo em si.

Talvez seja um bocadinho megalómano desejar conhecer cada hectare ao pormenor, mas um passeio de atrelado pode ajudar a dar uma ideia do todo. E há vários animais que podem ser avistados durante o percurso.

Já para uma festinha (em troca de comida, lá está) à cabra anã Marta ou ao bode anão Messi (não, não é mesmo o craque argentino que anda por estas paragens), vai ter que ir mesmo à casa deles, na quinta pedagógica. Como vizinhos têm galinhas, porcos, ovelhas, uma alpaca e um burro.

Messi, um dos anfitriões

Hora de dormir

Sabemos é difícil, quando os miúdos estão entretidos, fazê-los parar para comer. E também para dormir. A energia deles parece que nunca acaba. Mas, apesar de tudo, isto é um hotel e há que dormir. Cada um dos 80 quartos traz uma história, que pode ajudar a embalar.

Os quartos têm capacidade para dois adultos e duas crianças – mas há margem para adaptar, conforme a dimensão da família. A opção mais procurada é a que tem duas camas “queen size”: uma para os pais, outra para os miúdos, lado a lado. Afinal, isto é um hotel para crianças, mas os adultos não estão isentos das suas responsabilidades de supervisão.

A outra opção talvez seja a preferida dos mais novos: em cima da cama dos pais, há uma cama em formato beliche, de onde eles saem através de um escorrega. É o deslizar, cheio de energia, para mais um dia de aventuras.

Opção mais procurada pelas famílias é a de duas camas "queen size" lado a lado