Quem são os Houthis e porque estão a atacar navios no Mar Vermelho?

Os rebeldes Houthi do Iémen, apoiados pelo Irão, estão a intensificar os seus ataques a navios no Mar Vermelho, que dizem ser uma vingança contra Israel pela sua campanha militar em Gaza.

Os ataques obrigaram algumas das maiores companhias de navegação e petrolíferas do mundo a suspender o tráfego por uma das rotas comerciais marítimas mais importantes do mundo, o que poderá causar um choque na economia global.

Acredita-se que os Houthis tenham sido armados e treinados pelo Irão e teme-se que os seus ataques possam transformar a guerra de Israel contra o Hamas num conflito regional mais vasto.

Eis o que sabemos sobre os Houthis e porque se estão a envolver na guerra.

Quem são os Houthis?

O movimento Houthi, também conhecido como Ansarallah (Apoiantes de Deus), é um dos lados da guerra civil iemenita que dura há quase uma década. Surgiu na década de 1990, quando o seu líder, Hussein al-Houthi, lançou a "Juventude Crente", um movimento de revivalismo religioso de uma subsecção secular do Islão xiita chamada Zaidismo.

Os Zaidis governaram o Iémen durante séculos, mas foram marginalizados pelo regime sunita que chegou ao poder após a guerra civil de 1962. O movimento de Al-Houthi foi fundado para representar os Zaidis e resistir ao sunismo radical, em particular às ideias wahhabitas da Arábia Saudita. Os seus seguidores mais próximos ficaram conhecidos como Houthis.

Nesta fotografia fornecida pelo Ministério da Defesa do Reino Unido a 10 de janeiro de 2024, tirada da sala de operações do HMS Diamond, os mísseis Sea Viper estão preparados para serem disparados no Mar Vermelho. Os rebeldes Houthi do Iémen dispararam a sua maior barragem de sempre de drones e mísseis contra a navegação no Mar Vermelho, obrigando as marinhas dos EUA e do Reino Unido a abater os projéteis num importante combate naval. Foto Ministério da Defesa do Reino Unido via AP

Como ganharam poder?

Ali Abdullah Saleh, o primeiro presidente do Iémen após a unificação do Iémen do Norte e do Iémen do Sul em 1990, apoiou inicialmente a Juventude Crente. Mas à medida que a popularidade do movimento crescia e a retórica antigovernamental se acentuava, tornou-se uma ameaça para Saleh. As coisas chegaram ao auge em 2003, quando Saleh apoiou a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, à qual muitos iemenitas se opuseram.

Para al-Houthi, a fratura foi uma oportunidade. Aproveitando a indignação pública, organizou manifestações em massa. Após meses de desordem, Saleh emitiu um mandado de captura.

Al-Houthi foi morto em setembro de 2004 pelas forças iemenitas, mas o seu movimento continuou vivo. A ala militar Houthi cresceu à medida que mais combatentes se juntavam à causa. Encorajados pelos primeiros protestos da primavera árabe em 2011, assumiram o controlo da província de Saada, no norte do país, e apelaram ao fim do regime de Saleh.

Os Houthis controlam o Iémen?

Em 2011, Saleh concordou em entregar o poder ao seu vice-presidente Abd-Rabbu Mansour Hadi, mas este governo não era mais popular. Os Houthis voltaram a atacar em 2014, tomando o controlo de partes de Sanaa, a capital do Iémen, antes de invadirem o palácio presidencial no início do ano seguinte.

Hadi fugiu para a Arábia Saudita, que lançou uma guerra contra os Houthis, a seu pedido, em março de 2015. O que se esperava ser uma campanha rápida durou anos: o cessar-fogo foi finalmente assinado em 2022 e caducou ao fim de seis meses, mas as partes beligerantes não voltaram ao conflito em grande escala.

Receia-se que os ataques dos drones e mísseis Houthi contra navios comerciais, que têm ocorrido quase diariamente desde 9 de dezembro, possam causar um choque ainda maior na economia mundial.

As Nações Unidas afirmaram que a guerra no Iémen se transformou na pior crise humanitária do mundo. De acordo com as estatísticas da ONU, cerca de um quarto de milhão de pessoas foram mortas durante o conflito.

Desde o cessar-fogo, os Houthis consolidaram o seu controlo sobre a maior parte do norte do Iémen. Procuram também chegar a um acordo com os sauditas que ponha fim à guerra de forma permanente e cimente o seu papel de governantes do país.

Esta imagem fornecida pelo Ministério da Defesa do Reino Unido, tirada a 11 de janeiro de 2024, mostra um avião Typhoon da RAF a descolar da RAF Akrotiri, no Chipre, para uma missão de ataque a alvos no Iémen. As forças armadas dos EUA e do Reino Unido bombardearam mais de uma dúzia de locais utilizados pelos Houthis, apoiados pelo Irão, no Iémen, na noite de quinta-feira, num ataque de retaliação maciço que utilizou mísseis Tomahawk lançados por navios de guerra e submarinos e jactos de combate, segundo as autoridades norte-americanas. Foto Sgt Lee Goddard, Ministério da Defesa do Reino Unido via AP

Quem são os seus aliados?

Os Houthis são apoiados pelo Irão, que começou a aumentar a sua ajuda ao grupo em 2014, com a escalada da guerra civil e a intensificação da sua rivalidade com a Arábia Saudita. O Irão forneceu ao grupo armas e tecnologia para, entre outras coisas, minas marítimas, mísseis balísticos e de cruzeiro e veículos aéreos não tripulados (UAVs, ou drones), de acordo com um relatório de 2021 do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.

Os Houthis fazem parte do chamado "Eixo de Resistência" do Irão - uma aliança anti-israelita e anti-ocidental de milícias regionais apoiadas pela República Islâmica. Juntamente com o Hamas em Gaza e o Hezbollah no Líbano, os Houthis são uma das três principais milícias apoiadas pelo Irão que lançaram ataques contra Israel nas últimas semanas.

Qual é o poder dos Houthis?

As autoridades americanas têm vindo a registar melhorias no alcance, precisão e letalidade dos mísseis produzidos internamente pelos Houthis. Inicialmente, as armas Houthi de produção interna eram em grande parte montadas com componentes iranianos contrabandeados para o Iémen em peças, disse anteriormente à CNN uma fonte familiarizada com os serviços secretos dos EUA.

Mas eles fizeram modificações progressivas que resultaram em grandes melhorias gerais, disse o responsável. Como novidade, os Houthis usaram mísseis balísticos de médio alcance contra Israel, disparando uma salva de projécteis contra a região de Eilat, no sul de Israel, no início de dezembro, que Israel disse ter intercetado.

Embora os Houthis possam não ser capazes de representar uma ameaça séria para Israel, a sua tecnologia pode causar estragos no Mar Vermelho. Utilizaram drones e mísseis anti-navio para atingir navios comerciais - alguns dos quais não se acredita estarem ligados a Israel - levando o USS Carney, um navio de guerra no Mar Vermelho, a responder a pedidos de socorro.

Porque é que os Houthis estão a atacar navios no Mar Vermelho?

Embora, devido a uma combinação de geografia e tecnologia, os Houthis possam não ter as capacidades do Hamas e do Hezbollah, os seus ataques a navios comerciais no Mar Vermelho podem infligir um tipo diferente de danos a Israel e aos seus aliados.

A economia mundial tem sido alvo de uma série de dolorosas chamadas de atenção para a importância desta estreita faixa de mar, que vai do estreito de Bab-el-Mandeb, ao largo da costa do Iémen, até ao Canal do Suez, no norte do Egipto - e através da qual circulam 12% do comércio mundial, incluindo 30% do tráfego mundial de contentores.

Em 2021, um navio chamado Ever Given encalhou no Canal do Suez, bloqueando a artéria comercial vital durante quase uma semana - impedindo o transporte de 10 mil milhões de dólares de carga por dia - e causando perturbações nas cadeias de abastecimento mundiais que duraram muito mais tempo.

Receia-se que os ataques dos drones e mísseis Houthi contra navios comerciais, que têm ocorrido quase diariamente desde 9 de dezembro, possam causar um choque ainda maior na economia mundial.

Quatro das cinco maiores empresas de transporte marítimo do mundo - Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM Group e Evergreen - e gigantes do petróleo como a BP suspenderam a navegação no Mar Vermelho devido ao receio de ataques dos Houthi, o que provocou uma subida dos preços do petróleo e do gás.

Os ataques podem obrigar os navios a percorrer uma rota muito mais longa em África e fazer disparar os custos dos seguros. As empresas poderiam transferir o aumento dos custos de transporte dos seus produtos para os consumidores, aumentando novamente os preços numa altura em que os governos de todo o mundo se esforçam por controlar a inflação pós-pandémica.

Os ataques dos Houthi poderão ter como objetivo infligir dor económica aos aliados de Israel, na esperança de que estes pressionem o país a cessar os bombardeamentos contra o enclave.

Defender a causa palestiniana pode também ser uma tentativa de ganhar legitimidade a nível interno e na região, uma vez que procuram controlar o norte do Iémen. Poderá também dar-lhes uma vantagem sobre os seus adversários árabes, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, que acusam de serem lacaios dos EUA e de Israel.

Como é que o mundo reagiu?

Os EUA e outras nações têm vários navios no Mar Vermelho como parte da Operação Prosperity Guardian, um novo esforço multinacional composto por mais de 20 países para salvaguardar a navegação numa das vias navegáveis mais críticas do mundo.

Os navios de guerra da Marinha dos EUA abateram muitos dos projécteis Houthi nas últimas semanas, incluindo uma barragem de ataques particularmente prolongada na terça-feira.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou entretanto uma resolução que apela ao grupo rebelde Houthi do Iémen para que "cesse os seus ataques descarados" no Mar Vermelho, enquanto os Estados Unidos e a Grã-Bretanha insinuam ataques militares.

O Conselho de Segurança da ONU votou 11 votos a favor, 0 contra e quatro abstenções, incluindo a Rússia e a China.

Mohammed al-Bukhaiti, um porta-voz Houthi, disse à Al Jazeera no mês passado que o grupo enfrentaria qualquer coligação liderada pelos EUA no Mar Vermelho, e os ataques desta semana sinalizam que os confrontos na via marítima continuarão ao longo do ano novo.

Tal como a administração Biden está a começar a ceder à pressão para que pressione Israel a abrandar a sua campanha em Gaza, os EUA podem ver-se puxados mais profundamente para o Médio Oriente pelos rebeldes Houthi, desorganizados mas eficazes - e que se tornaram impossíveis de ignorar.

Katie Bo Lillis e Natasha Bertrand, da CNN, contribuíram com para este artigo.