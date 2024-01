Tomahawks, Typhoons e um submarino monstruoso: as armas com que os EUA e o Reino Unido atacaram os Houthis

EUA contam com mais de 20 países em missão para combater Houthis

Após repetidos avisos, as forças dos Estados Unidos e do Reino Unido cumpriram as ameaças de retaliação contra os rebeldes Houthis apoiados pelo Irão, devido aos seus ataques a navios comerciais no Mar Vermelho.

Sob o manto da escuridão, eles lançaram mísseis e bombas contra alvos no Iémen, a partir do ar e do mar, durante a noite de sexta-feira. Eis o que sabemos sobre as armas e o equipamento militar utilizados pelos EUA e pelo Reino Unido.

Mísseis Tomahawk

O contratorpedeiro de mísseis guiados USS Barry lança um míssil de cruzeiro Tomahawk em apoio à Operação Odyssey Dawn, a 29 de março de 2011. Marinha dos EUA/Getty Images/File

Os mísseis Tomahawk de ataque terrestre (TLAM) da Marinha dos EUA são mísseis de cruzeiro de baixa altitude, capazes de lançar uma ogiva convencional de 450 quilos a centenas de quilómetros.

Lançados a partir de navios de superfície ou de submarinos, os Tomahawks voam a velocidades subsónicas em rotas "evasivas" ou não lineares que podem vencer os sistemas de defesa aérea, de acordo com uma ficha informativa da Marinha dos EUA.

Os Tomahawks são altamente precisos e, como são guiados por GPS, podem mudar de alvo ou de rota após o lançamento, dependendo das necessidades, diz o documento.

O "míssil é capaz de permanecer sobre uma área-alvo para responder a alvos emergentes ou, com a sua câmara de bordo, fornecer informações sobre danos de batalha aos comandantes de combate", explica ainda a ficha informativa.

Os EUA utilizaram pela primeira vez Tomahawks em combate em 1991, durante a Operação Tempestade no Deserto, contra as forças do então ditador iraquiano Saddam Hussein, e desde então têm sido utilizados em vários outros conflitos.

Submarino de mísseis guiados USS Florida

O submarino de mísseis guiados USS Florida transita pelo Canal de Suez, no Egipto, a caminho do Médio Oriente em apoio à Quinta Frota dos EUA baseada no Bahrein, nesta fotografia tirada em 7 de abril de 2023 e divulgada pelo Comando Central da Marinha dos EUA.

O submarino USS Florida é um dos quatro submarinos de mísseis guiados (SSGNs) de propulsão nuclear da frota da Marinha dos EUA.

Sendo originalmente um submarino de mísseis balísticos da classe Ohio - que transporta ogivas nucleares -, o Florida e os seus congéneres USS Ohio, USS Michigan e USS Georgia foram convertidos em submarinos de mísseis guiados entre 2005 e 2007, de acordo com uma ficha informativa da Marinha.

O tamanho e a potência comparativamente grandes do submarino permitem-lhe transportar 154 mísseis de cruzeiro Tomahawk, 50% mais do que os contratorpedeiros de mísseis guiados dos EUA e quase quatro vezes mais do que os mais recentes submarinos de ataque da Marinha dos EUA.

"Os SSGNs podem fornecer rapidamente muito poder de fogo", disse Carl Schuster, ex-capitão da Marinha e diretor de operações do Centro de Inteligência Conjunta do Comando do Pacífico dos EUA, à CNN em 2021.

"Cento e cinquenta e quatro Tomahawks dão muitos murros com precisão. Nenhum oponente dos EUA pode ignorar a ameaça ", acrescentou.

Mesmo se a Marinha poderia acumular um número maior de contratorpedeiros para lançar mísseis em números ainda maiores, o submarino de mísseis guiados classe Ohio, como unidade autónoma e difícil de detetar, é um oceano em sim mesmo no arsenal da América, disse também em 2021 Bradley Martin, um ex-capitão da Marinha que se tornou pesquisador naval no think tank RAND Corp.

"O SSGN continua a ser a plataforma com a maior capacidade de dispor de cargas úteis de mísseis convencionais", afirmou Martin.

A magnitude desse poder de fogo foi demonstrada em março de 2011, quando o USS Florida disparou quase 100 Tomahawks contra alvos na Líbia durante a Operação Odisseia do Amanhecer. Nesse ataque, foi a primeira vez que os SSGNs foram usados em combate.

O Florida é movido por um reator nuclear que fornece vapor a duas turbinas, que fazem girar a hélice do submarino. A Marinha considera o seu alcance "ilimitado", sendo a sua capacidade de permanecer submerso limitada apenas pela necessidade de reabastecer as reservas alimentares da sua tripulação.

Contratorpedeiros de mísseis guiados da Marinha dos EUA

O contratorpedeiro de mísseis guiados da classe Arleigh Burke USS Fitzgerald, foto de arquivo. AP

O Pentágono disse que, além do Florida, navios de superfície dos EUA também lançaram Tomahawks contra os Houthis.

A espinha dorsal da frota de superfície da Marinha dos EUA são os contratorpedeiros de mísseis guiados da classe Arleigh Burke, existindo quase 70 em serviço.

Com um deslocamento de até 9.700 toneladas, a classe Burke carrega uma série de armamentos, tanto defensivos quanto ofensivos.

Os contratorpedeiros lançam mísseis de cruzeiro Tomahawk com o seu sistema de lançamento vertical (VLS), tendo cada contratorpedeiro 90 a 96 células VLS, consoante a data da sua construção.

O Pentágono não disse quais os destroyers (contratorpedeiros) específicos que estiveram envolvidos nos ataques ao Iémen, mas vários destes navios de guerra estiveram no Mar Vermelho nos últimos dois meses a defender navios comerciais contra ataques de drones e mísseis dos Houthi.

Caças Typhoon da Grã-Bretanha

Um caça Typhoon da Força Aérea Real Britânica descola da Base Aérea de Osan da Força Aérea dos EUA, 70 quilómetros a sul de Seul, a 8 de novembro de 2016, durante o primeiro exercício aéreo conjunto entre os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a Coreia do Sul. Kyodo/AP

Os jactos monopiloto e bimotores são um dos pilares da frota aérea do Reino Unido.

Voam a velocidades tão rápidas como Mach 1,8 [cerca de 2.200 km/h] e a 55 mil pés [16,7 quilómetros] de altitude, de acordo com uma ficha informativa da Royal Air Force.

Desenvolvidos por um consórcio de empresas de defesa para fornecer a várias nações da NATO um caça multifunções, eles são também plataformas de armamento robustas, capazes de transportar uma série de mísseis ar-ar e ar-superfície, bem como bombas guiadas com precisão.

O Ministério da Defesa do Reino Unido afirmou que os quatro envolvidos no ataque a alvos Houthi entregaram munições Paveway IV, bombas com ogivas de 500 libras [perto de 225 quilos].

A Paveway IV tem quilhas traseiras que ajudam a conduzi-la até ao alvo, com base nas direcções que a arma recebe através de marcações a laser ou de coordenadas GPS que lhe são transmitidas.

Os Typhoons britânicos foram apoiados por um avião tanque de reabastecimento aéreo Voyager, que permite aos jactos voar distâncias mais longas. O Ministério da Defesa britânico não disse de onde os jactos descolaram. Mas um vídeo publicado pelo Ministro da Defesa Grant Shapps mostra um Typhoon a descolar à noite de uma pista em terra.