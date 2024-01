Editora das revistas Saber Viver, Prevenir e Jardins encerra

A editora How, dona das revistas Saber Viver, Prevenir e Jardins, vai encerrar em março. As últimas edições destas três revistas vão ser as de março.

A revista Jardins vai passar para outra editora, mantendo-se em banca, e está a ser estudada a hipótese de ceder os títulos Saber Viver e Prevenir “a potenciais interessados que garantam a manutenção dos mesmos em banca”, diz António Domingues, administrador da editora.

“Nos últimos cinco anos, as duas principais fontes de receita da editora — venda de revistas e publicidade — caíram 29 e 70%, correspondendo a uma redução da faturação de mais de 875 mil euros”, avançou. “Optámos por encerrar a atividade numa altura em que o podemos fazer de forma correta, honrando todos os compromissos quer com os colaboradores quer com os fornecedores da editora”, acrescentou António Domingues.

O encerramento da editora ditou a dispensa dos 16 colaboradores.

