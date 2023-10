Morreu Hubert Reeves

O astrofísico franco-canadiano Hubert Reeves, conhecido pelo seu trabalho de divulgação de ciência e do cosmos, morreu esta sexta-feira aos 91 anos em Paris, anunciou o filho na rede social Facebook.

“Toda a minha família junta-se a mim na dor de vos anunciar que o nosso querido pai partiu para se juntar às estrelas”, escreveu Benoit Reeves.

Hubert Reeves foi um célebre contador de histórias sobre o Universo, a paixão da sua vida, mas também um dos mais impactantes defensores do ambiente.

“O Quebeque perde hoje um divulgador notável, um renomado astrofísico. Hubert Reeves soube encontrar as palavras que nos ajudaram a compreender a humanidade e o infinito. Parte como veio, em pó de estrelas”, comentou o primeiro-ministro daquela província canadiana, François Legault.

Nascido em Montreal em 13 de julho de 1932, o cientista trabalhou na agência espacial dos Estados Unidos (NASA) na década de 1960 e foi professor na Bélgica antes de seguir para França, onde se tornou diretor de investigação do Centro Nacional de Investigação Científica (CNRS) e conselheiro da Comissão de Energia Atómica (CEA).

Hubert Reeves herdou o talento de contador de histórias da avó materna, Charlotte Tourangeau, tendo editado em 1981 o livro “Paciência no Azul” sobre história do Universo.

O sucesso do livro superou todas as expectativas e o académico iniciou uma segunda carreira como divulgador da ciência e do cosmos.

Entre os seus muitos livros, destacam-se “Poeiras de Estrelas” (1984) e “A Hora do Deslumbramento” (1986), que em Portugal são editados pela Gradiva.